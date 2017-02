Huawei ufficializza i suoi nuovi Watch 2 Sport e Watch 2 Classic

Nel corso di queste ore la cinese Huawei ha esibito gli attesissimi P10 e P10 Plus nel contesto espositivo del Mobile World Congress di Barcellona, portando alla luce dei device davvero interessanti.

Accanto alle proposte del mercato smartphone si collocano anche gli ultimi ritrovati del merchandising wearable che conta sulla presenza di due nuovi protagonisti da volersi nelle personalità di Watch 2 Sport e Watch 2 Classic, già trattati in anteprima nel corso di queste settimane ed ora svelati integralmente.

Entrambi i modelli si caratterizzano per la presenza di un display di tipo circolare con diagonale da 1.2 pollici e risoluzione di 390×390 pixel. Rispetto alla generazione precedente in cui il display era protetto da un vetro zaffiro antigraffio la nuova versione opta per una soluzione made in Cornig per il Gorilla Glass di terza generazione che in tal caso conferisce una certa robustezza e resistenza ai graffi favorendo al contempo la realizzazione di un device meno pesante.

Il resto delle specifiche tiene conto di un processore integrato siglato Qualcomm Snapdragon Wear 2100 e batteria da 420mAH. All’interno si colloca anche una flash memory da 4GB che rende lo smartwatch perfettamente indipendente sul fronte dello storage dati per musica e file. Completa la dotazione la presenza di un modulo RAM da 768MB e la presenza dei sistemi GPS, WiFi ed NFC oltre che il Bluetooth ed il modulo LTE disponibile però nella sola variante Huawei Watch 2 Sport con nano sim integrata a livello della scocca.

Il sistema operativo è il nuovo ed esclusivo Android Wear 2.0 presentato da Google nelle scorse settimane ed ora abilitato ad una serie di nuove interessanti funzioni tra cui i pagamenti card-less. La cassa riporta una diametro di 45mm e quindi 3mm più grande rispetto alla generazione precedente e con uno spessore di 12.6mm.

Come ci si potrebbe aspettare l’azienda cinese ha anche previsto la realizzazione di un sistema di protezione contro polveri sottili ed immersioni per un tempo massimo di 30 minuti a profondità operative di 1,5 metri secondo quanto stabilito dagli standard di conformità IP68.

Aspetto interessante risiede nel prezzo di vendita che concede i nuovi prodotti ad un prezzo di €329 per la versione Bluetooth e €379 per la 4G nella versione Sport ed a €399 per la versione Classic disponibile nella sola variante Bluetooth senza modulo di connessione dati 4G LTE. La commercializzazione sarà avviata a partire dal prossimo mese di Marzo 2017.

Per comodità forniamo qui di seguito un resoconto tecnico sulle specifiche offerte da questi nuovi e senz’altro interessanti smartwatch Hauwei:

Display AMOLED da 1.2″ con risoluzione 390×390 pixel a 16M di colori con vetro Gorilla Glass 3

AMOLED da 1.2″ con risoluzione 390×390 pixel a 16M di colori con vetro Gorilla Glass 3 Soc: Quad-Core Qualcomm Snapdragon Wear 2100 @1.1GHz

Quad-Core Qualcomm Snapdragon Wear 2100 @1.1GHz Memoria Interna :4GB di storage interno

:4GB di storage interno Memoria RAM: 768MB

768MB SIM: formato Nano Sim o E-SIM

formato Nano Sim o E-SIM Certificazione IP68 contro acqua e polvere fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti

Sistema operativo: Android Wear 2.0

Android Wear 2.0 Dimensioni: 48.3 x 45 x 12.6mm

48.3 x 45 x 12.6mm Peso: 57g

57g Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, LE, 4G LTE.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, LE, 4G LTE. Sensori: Battito cardiaco, GPS, NFC, accelerometro, giroscopio, prossimità, altimetro e barometro.

Battito cardiaco, GPS, NFC, accelerometro, giroscopio, prossimità, altimetro e barometro. Batteria: 420mAh con tecnologia di ricarica rapida

420mAh con tecnologia di ricarica rapida Colori: Black, Orange e Speckled gray

Huawei Technologies ha senz’altro colto nel segno con i suoi nuovi orologi intelligenti da polso e con le sue nuove soluzioni di telefonia. L’appuntamento con il MWC 2017 prosegue fino al prossimo 2 Marzo 2017. Non perderti tutte le anticipazioni sulle innovazioni Tech per questo 2017 in diretta dall’evento. Resta sintonizzato attraverso i nostri canali ufficiali.

