Huawei Y5 III e Y3 III pronti a conquistare i meno esigenti: ecco le probabili specifiche

Prendendo in considerazione quanto rivelato nel corso delle ultime 24 ore dall’affidabilissimo Roland Quantd di Winfuture.de, l’importante compagnia cinese Huawei sarebbe pronta a commercializzare sul mercato due nuovi ed interessanti device entry-level Android che andranno a prendere il posto degli attuali Huawei Y3 II e Y5 II, commercializzati a metà aprile di quest’anno e che fino ad oggi hanno riscontrato un buon successo da parte dei consumatori meno esigenti.

Parliamo nel dettaglio dell’Huawei Y5 III (MYA-xxx) e Y3 III (CRO-xxx), tutte e due caratterizzati nativamente dalla piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0. Ora come ora le info trapelate sono scarse, anche se sappiamo che Huawei Y3 III dovrebbe essere lanciato sul mercato in due diverse configurazioni a seconda del mercato, una con a bordo una CPU MediaTek MT6737 quad-core a 64-bit con quattro core ARM Cortex-A53, l’altra con un processore quad-core MediaTek MT6580 con quattro core ARM Cortex-A7.

I due nuovi device della casa produttrice Huawei dovrebbero vantare piccole migliore in termini di componentistica e performance rispetto ai modelli presenti sul mercato, che ricordiamo vantano la seguente scheda tecnica:

Huawei Y5 II

Pannello touchscreen IPS con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD

CPU quad-core MediaTek MT6735P a 64-bit con clock a 1.3GHz affiancata ad una GPU Mali-T720

Memoria RAM di 1GB e archiviazione di 8GB

dual SIM

Fotocamera frontale da 2 megapixel e posteriore da 8 megapixel entrambe con il flash

connettività 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

batteria da 2200mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Huawei Y3 II

Schermo IPS caratterizzato da una diagonale pari a 4.5 pollici FWVGA

CPUquad-core MediaTek MT6735P a 64-bit con clock a 1.3GHz

GPU Mali-T720

1GB di RAM e storage di 8GB espandibile via microSD

dual SIM

Fotocamera frontale con sensore da 2 megapixel e principale da 5 megapixel con flash LED

connettività 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

batteria da 2100mAh

In conclusione, attualmente non abbiamo alcuna informazione per quanto riguarda i costi e la disponibilità sul mercato di questi nuovi Huawei Y5 III e Y3 III. Appena avremo notizie a riguardo le riporteremo. Continuate a seguirci.