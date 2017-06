Hyperloop One, Sardegna e Corsica candidate tra le finaliste europee

Hyperloop One collegherà la Sardegna con la Corsica. Un tragitto tra Cagliari e Bastia percorribile in soli 40 minuti. Un progetto decisamente rivoluzionario che giunge anche in Italia, dopo averne conosciuto le potenzialità come sistema di trasporto veloce formato da capsule e condotte.

Hyperloop One ha svelato una sua lista di rotte del network europeo. Queste saranno prese in considerazione per il loro sviluppo, per poi giungere alla fase successiva: incoraggiare le persone a viaggiare su percorsi tecnicamente fattibili e sicuri, così come anche economicamente accessibili.

Il futuristico Hyperloop è stato originariamente sviluppato da Tesla e Space X di Elon Musk. Si tratta di un “treno” formato non da vagoni, bensì da capsule in grado di sfrecciare attraverso un tubo ad una velocità fino a 700 miglia all’ora. La loro accelerazione, quindi, sarebbe garantita gradualmente tramite propulsione elettrica attraverso il tubo a bassa pressione.

La rotta sardo-corsa ha superato una fase di selezione dell’Hyperloop One Global Challenge. Una lista, dicevamo, comprendente altri 34 progetti:

Corsica-Sardegna – 451 km Estonia-Finlandia – 90 km Germania – 1.991 km Polonia – 415 km Spagna-Marocco – 629 km Paesi Bassi – 428 km UK-North South-Connector – 666 km UK-Northern Arc – 545 km UK-Scozia-Galles – 1.060 km

Il vertice europeo che si è occupato di questa fase di selezione, ha discusso i suoi piani per stabilire tale rete di percorsi, che dovrebbe arrivare a coprire più di 5 mila Km, collegando oltre 75 milioni di persone in 44 città. Entro la fine dell’anno, Hyperloop One conterà su un team di 500 dipendenti con il compito di portare questa tecnologia ad una realtà effettiva e operativa. “L’Europa abbraccia le nuove idee nel settore dei trasporti come nessun altra regione al mondo e si trova in una posizione unica per ospitare il prossimo grande salto nel settore dei trasporti con Hyperloop One”, ha dichiarato Shervin Pishevar, co-fondatore e presidente esecutivo di Hyperloop One.

Il percorso che collegherà Bastia con Cagliari sarà coperto in poco più di 40 minuti. Il percorso attraverserà la regione sarda, le Bocche di Bonifacio per giungere, infine, a Bastia. Soste intermedie, quattro porti e aeroporti e 7 stazioni ferroviarie.

Un vero e proprio traguardo per quella necessità e richiesta lanciata in tutto il mondo per introdurre una innovativa idea di trasporto, non solo per le persone ma anche per il settore delle merci. In grado di superare i 1.000 Km/h, Hyperloop si muoverà all’interno delle tubazioni relative a bassa pressione e utilizzando motori a energia rinnovabile.