Instagram, dirette video anche in Italia

È disponibile anche in Italia la funzione delle dirette per l’applicazione Instagram. La nuova feature è attiva negli Stati Uniti d’America già dal 21 di novembre ed è arrivata nel nostro paese qualche giorno fa, precisamente il 18 gennaio.

Le dirette arrivano anche su Instagram, e si cancellano da sole

Una volta aggiornata l’applicazione Instagram è possibile avviare una live semplicemente accedendo alla videocamera dalla sezione Storie. Tutti i follower della persona che ha avviato una diretta saranno avvisati tramite notifica della live in corso e potranno accedere istantaneamente, proprio come accade su Periscope o Facebook.

Quindi tutto già visto, come le live di Facebook e di Periscope? Non proprio, perché a differenza dei due competitor su Instagram le dirette, una volta concluse, si cancellano automaticamente e non potranno più essere riguardate. Niente replay, quindi. Un po’ come accade per le foto di Snapchat.

Non manca ovviamente un sistema per cercare le dirette: basta andare nella sezione Esplora e accedere al contenitore di live chiamato “top live”. Sarà Instagram a suggerire all’utente le live streaming più interessanti. Ricordiamo che le dirette su Instagram durano al massimo 60 minuti.