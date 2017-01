Installare NowTV su tutti i dispositivi Android

Se anche voi amate il cinema, le serie TV, lo sport, i reality show e non volete rinunciare a qualche emozonante diretta, NowTV è quello che fa per voi. Nata dalle ceneri di Sky Online, NowTV è stata progettata proprio per essere utilizzata in mobilità, su cellulari e tablet. Purtroppo la App NowTV Android ufficiale ha molti problemi documentati, e supporta attivamente soltanto un elenco molto limitato di telefoni e tablet Android. Se volete provare a scaricare la App originale potete trovarla qui; Se invece volete scoprire come installare la App NowTV Android su tutti i device, continuate a leggere la nostra guida.

Come installare NowTV su tutti i device Android

Come per SkyGO, anche reperire NowTV per Android, qualunque sia il vostro dispositivo, è molto semplice, ed anche questa volta dobbiamo ringraziare il sempre più mitico Delta Fox per la sua Mod preziosissima. Ecco come fare:

Hai un telefono Android CON permessi di Root: Scarica questo File

Hai un telefono Android SENZA permessi di Root: Scarica questo File

Hai un Tablet Android: Scarica questo File

Se ti stai chiedendo cosa sono i permessi di Root allora siamo sicuri che il tuo è un device senza permessi. Se vuoi saperne di più, e scoprire come ottenere i permessi di Root Android sul tuo device, puoi leggere la nostra guida:

Come installare NowTV sulle SmartTV Android

Nel titolo abbiamo promesso che vi avremmo spiegato come installare NowTV su tutti i device, quindi la versione di NowTV SmartTV Android non poteva certo mancare.

Purtroppo in questo caso DeltaFox non ci può aiutare, ma se avete uno SmartTV Samsung sappiamo per certo che la versione sul Play Store è perfettamente compatibile col vostro televisore.

Se avete invece uno SmartTV LG Android NowTV è molto probabilmente già installata e funzionante, se invece non è installata purtroppo non abbiamo una soluzione specifica per il vostro televisore.

Se avete quindi uno SmartTV non compatibile con NowTV non arrendetevi, installate la applicazione sul vostro cellulare Android, ed utilizzate un ChromeCast per vedere NowTV direttamente sul vostro televisore, è molto semplice, decisamente economico, e non presenta alcun rischio.

Questo è tutto per la nostra guida, siamo sicuri che anche voi troverete la procedura estremamente semplice. Se già non lo state facendo vi consigliamo di leggere questa guida direttamente sul vostro cellulare. In questo modo potrete scaricare tutte le applicazioni che vi abbiamo consigliato direttamente dai link dell’articolo.