by Giovanni Donato





Nelle ultime ore, sorprendendo un po’ tutti, Intex ha ufficialmente svelato al grande pubblico un suo nuovo ed interessante smartphone low-cost: parliamo di Intex Strong 5.1+ e che supporta il Voice over LTE (VoLTE). Analizziamolo meglio.

Intex Aqua Strong 5.1+ al proprio interno vanta la piattaforma operativa Android Marshmallow in versione 6.0 e come fotocamera principale possiede un sensore da 5 megapixel in grado di effettuare scatti di qualità accettabile.

Ma passiamo ora a dare uno sguardo alla scheda tecnica completa del nuovo dispositivo di Intex:

Pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici e risoluzione pari a 854×480 pixel FWVGA TN;

CPU Spreadtrum SC9832A quad-core che lavora ad una velocità di 1.3Ghz;

Memoria RAM di 1GB e ROM di 8GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore con sensore da 5 megapixel e flash LED;

Fotocamera anteriore da 2 megapixel prevalentemente adatta a coloro che amano effettuare videochiamate;

Batteria da 2.000 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia;

Sistema operativo Android Marshmallow 6.0;

FM Radio 4G VoLTE.

Cosa ne pensate di questo Intex Aqua Strong 5.1+? Ci fareste un pensierino? Il box dei commenti vi aspetta.