iOS 10.3: Apple rilascia la quarta beta agli sviluppatori e al pubblico

Apple ha rilasciato la quarta beta del prossimo aggiornamento software di iPhone, iPad e iPod Touch di quinta generazione, iOS 10.3 agli sviluppatori e ai beta tester. Il nuovo update arriva circa dopo una settimana dalla terza beta e già di due mesi dopo il debutto di iOS 10.2, l’ultimo importante aggiornamento software del sistema operativo iOS 10. Gli sviluppatori e i beta tester possono scaricare quarta beta direttamente dal Centro sviluppatori di Apple.

A differenza delle altre versioni minori di iOS 10, il nuovo iOS 10.3 costituirà un importante aggiornamento, seguito dall’introduzione di diverse ed interessanti funzionalità e modifiche a iOS 10. La più importante ed aspettata funzione sarà Find My AirPods, progettato per tutti i possessori ed utilizzatori quotidiani dei nuovi AirPods, gli auricolari senza fili di Apple. Find My AirPods consente di registrare l’ultima posizione degli AirPods quando collegati ad un dispositivo iOS tramite Bluetooth, riproducendo un suono acustico per facilitarne il ritrovamento.

iOS 10.3 beta 4: novità e conferme

iOS 10.3 introdurrà anche un nuovo Apple File System (APF), che sarà automaticamente installato al momento del aggiornamento a iOS 10.3. Il nuovo File System è ottimizzato per il sistema di archiviazione Flash / SSD e include alcune interessanti caratteristiche, come un nuova crittografia migliorata e più forte.

Apple prevede anche di introdurre alcune modifiche all’App Store in iOS 10.3, permettendo per la prima volta agli sviluppatori di rispondere alla recensioni degli utenti. Inoltre, gli utenti iOS avranno anche la possibilità di etichettare le recensioni delle applicazioni come Utile o Non Utile, introducendo un sistema di meritocrazia per le recensioni già rilevanti. Inoltre, la compagnia di Cupertino consentirà agli utenti di limitare il nuovo di richieste di recensione in-app, permettendo anche di lasciare recensioni direttamente dall’applicazione. Ma non è tutto, infatti, attraverso il menu delle impostazioni sarà possibile disattivare le richieste di recensione delle applicazioni.

Tra le altri importanti novità di iOS 10.3 troviamo la riprogettazione delle animazioni di apertura e chiusura delle applicazioni, la possibilità di modificare il proprio Apple ID direttamente dalle impostazioni, una migliore ripartizione dell’utilizzo dello spazio di archiviazione iCloud, notifiche sulle applicazioni obsolete che non saranno più funzionanti sulle versioni più recenti di iOS, supporto HomeKit per interruttori della luce programmabili, miglioramenti di SiriKit (per il pagamento delle bollette e la pianificazioni di viaggi), miglioramenti dell’interfaccia CarPlay, nuove opzioni di analisi iCloud e tanto altro.