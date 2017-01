iPad: i migliori giochi per il tablet di Apple

L‘iPad è uno dei dispositivi più comodi da portare in giro e grazie alle sue ridotte dimensioni e al suo display ultra definito è il device perfetto per leggere un libro, guardare un film, ma soprattutto sfruttare il suo potente processore per passare il tempo con i tanti giochi presenti su App Store.

La sua leggerezza e la possibilità di collegare Joystick Bluetooth rendono il tablet di Apple una vera e propria piattaforma di gioco da utilizzare in qualsiasi situazione. Nel seguente articolo abbiamo raccolto quelli che secondo la critica sono i migliori giochi sviluppati per iPad, divisi per categorie.

I migliori giochi di corsa per iPad

I giochi di corsa ininterrotta sono la categoria più scaricata da App Store, e non stiamo parlando solo di giochi di macchine, ma principalmente applicazioni come il neo arrivato Super Mario Run. Il successo di questi giochi per iPad nasce dai semplici controlli e dalla capacità di poter iniziare qualsiasi livello dall’inizio per migliorare il proprio punteggio volta per volta.

Alto!

Considerato un vero e proprio spettacolo visivo, Alto offre un avventura sulle nevi nei panni di un pastore di lama che deve radunare i suoi animali scendendo dalle alpi. La sua colonna rilassante e la sua interfaccia di gioco unica lo rendono uno tra i migliori giochi di corsa per iPad. Superando le sfide all’interno del gioco sarà possibile sbloccare nuovi personaggi, inoltre, il sequel che sarà annunciato a breve, l’Odissea di Alto, promette di introdurre nuovi percorsi e sfide ancora più emozionanti.

Geometry Dash

Anche se tecnicamente non si tratta di un gioco di corsa senza fine, Geometry Dash è un popolarissimo gioco che non può mancare nella nostra lista. Con oltre 26.000 giocatori che hanno recensito l’applicazione, mantiene ancora 5 stelle di valutazione. Il gioco è stato progettato per essere ricco di sfide e di livelli, dove l’utente dovrà guidare il personaggio, un cubo, ad evitare tutti gli ostacoli sul suo percorso. La modalità di creazione è di certo la più interessante in quanto consente di realizzare il proprio livello e giocare a quelli creati da altri.

I migliori giochi da tavolo per iPad

Uno degli aspetti più interessanti di iPad è la possibilità di giocare ad ogni famoso gioco da tavolo direttamente su di esso, sfidando amici, parenti o giocando contro l’intelligenza artificiale.

Ticket to Ride

Ticket to Ride è uno tra i più scaricati giochi da App Store, oltre ad essere un ottimo gioco da tavolo per famiglie. Lo scopo del gioco è costruire ferrovie tentacolari utilizzando carrozze colorate per collegare le varie città lungo la mappa. Ad ogni turno, un giocatore deve scegliere due carrozze per formare una linea o in alternativa acquistare un nuovo biglietto. Vince chi riesce a collegare due città con il maggior numero di carrozze.

D&D: Lords of Waterdeep

Creato da Wizard of the Coast, questo Dungeons & Dragons mescola elementi di RPG in un layout da classico gioco da tavolo. I giocatori devono utilizzare dei reclutato per trovare eroi sparsi nelle diverse città per completare una serie di missioni. Ogni giocatore assume il ruolo di un Re che offre bonus ai propri cavalieri per ogni missione completata.

I migliori giochi RPG per iPad

I giochi di ruolo sono talmente tanti che è difficile determinare quali siano i migliori, tuttavia ci sono due aspetti che ogni RPG deve rispettare per vincere il titolo di migliore gioco per iPad: una grande storia e un gameplay interessante.

Infinity Blade II

Nonostante sia stato rilasciato circa 6 anni fa, Infinity Blade II è ancora uno tra i migliori titoli giocabili su iPad. La sua grafica incredibile e la storia avvincente le hanno garantito 5 stelle sull’App Store e ancora oggi è uno dei titoli più scaricati. Questo gioco di ruolo unisce la possibilità di esplorazione a 360 gradi con un sistema di combattimento particolarmente profondo, rendendo il gioco unico nel suo genere.

Final Fantasy Tactics: War of Lions

Nato dai leggendari sviluppatori di Square Enix, Final Fantasy importa su iPad tutti gli aspetti che hanno reso famoso il gioco su Console, offrendo un titolo che vi porterà via diverse ore. La storia drammatica è piena di colpi di scena, affiancata da personaggi unici e dalla tipica grafica di Final Fantasy, offrono una miscela perfetta di nostalgia e divertimento. Se siete amanti del genere è un app che non potete lasciarvi sfuggire.

I migliori giochi Platform per iPad

I giochi Platform sono una categoria piena zeppa di titoli e ancora una volta è stato difficile scegliere i due migliori giochi disponibili su iPad.

Star Knight

Star Knight è il perfetto equilibrio tra una grafica eccezionale, avventura e azione. Il gioco offre diverse ore di gioco sul pacifico pianeta Gaon, e nonostante un gameplay relativamente semplice, la difficoltà aumenta livello dopo livello. Una combinazione di ostacoli e nemici sempre più forti rendono questo titolo un valido gioco da avere su iOS.

Leo’s Fortune

Leo’s Fortune è un simpatico platform per iPad ricco di livelli con protagonista un eroe baffuto, caratterizzato da una storia stravagante e una serie di rompicapo basati sulle leggi della fisica e sfide a tempo con un turbinio di nuovi concept e uno stile di gioco irresistibile. Leo’s Fortune è una vera e propria gioia per gli occhi e una fiaba straordinaria che vi conquisterà.

I migliori giochi di strategia per iPad

I migliori giochi di strategia si aggiudicano questo nome se richiedono grande concentrazione e lunghe ore passate a cercare la soluzione migliore per battere ogni avversario. Anche se molti giocatori trovano questa categoria troppo difficile, ci sono molti utenti alla ricerca di sfide, e questi due titoli soddisferanno le loro esigenze.

Invisible, Inc.

Controlla gli agenti invisibili sul campo e infiltrati nelle multinazionali più pericolose, lo scopo del gioco è molto semplice, ma la possibilità di scegliere tra 10 diversi personaggi sbloccabili e un livello di personalizzazione unico tra oggetti, potenziamenti e luoghi rendono questo titolo un “must have”. Le sue 5 modalità di gioco e una personalizzazione elevata sono i punti di forza di Invisible Inc.

Reigns

Grafica minimale e un interfaccia ispirata a Tinder, questo gioco di strategia offre un avventura brillante ed originale. Il giocatore assume i panni di un re che dovrà prendere decisioni per rimanere saldo sul trono regale ed evitare spiacevoli conseguenze. Il personaggio dovrà fare i conti con le richieste della nobiltà, del clero, dell’esercito e del popolo.

I migliori giochi Open World per iPad

Questa categoria è a nostro parere la più scaricata su iPad. Grazie a grafiche sorprendenti e alla possibilità di esplorare mondi a 360 gradi, possono portare gli utenti a trascorrere anche diverse ore di gioco.

Minecraft: Pocket Edition

Per gli amanti della versione originale per PC, introdotto nel 2011, Minecraft offre una possibilità di esplorazione, estrazione e lavorazione all’interno di un mondo di pixel in 3D, che offre possibilità quasi illimitate in termini di costruzioni. Gli ultimi aggiornamenti aggiungono una nuova sezione e il temibile boss Enderdrago.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Anche se la versione originale è stata lanciata su App Store nel 2013, essa continua a ricevere aggiornamenti da parte degli sviluppatori. Questo titolo offre la possibilità di creare il proprio Jedi o Sith e condurlo attraverso una storia in una galassia molto lontana. Tra le numerose abilità della Forza e la personalizzazione del proprio personaggio, è facile capire come questo titolo rientri anche nelle Scelte della redazione dell’App Store.

I migliori giochi Indie per iPad

I giochi Indie sono di certo una categoria che non poteva mancare nella nostra lista di giochi per iPad, grazie soprattutto all’importante libreria di titoli presenti su App Store.

Superbrothers: Sword & Sworcery

Un gioco di avventura con una storia inquietante e originale, accompagnato da una colonna sonora piuttosto inebriante. E’ difficile descrivere accuratamente questo gioco senza spoiler, ma ecco quello che si può dire su questo titolo. Il personaggio dovrà attraversa un mondo mitico, utilizzando la sua spada per affrontare le battaglie ed risolvere misteri mistici. Grazie al sistema di cooperazione su Twitter, l’esperienza di gioco non sarà mai monotona.

FTL: Faster Than Light

Questo gioco di simulazione vi proietterà all’interno di una navicella spaziale viaggiando attraverso la galassia per raccogliere informazioni preziose e sconfiggere i ribelli. Lo scopo del gioco è riuscire a sopravvivere in scontri galattici, scegliendo tra 10 diverse navi e superando una serie di differenti sfide.

I migliori giochi Rompicapo per iPad

I rompicapo sono alcuni dei più comuni e semplici giochi presenti sull’App Store, ma questo non significa che non siano altrettanto divertenti, coinvolgendo utenti senza differenza di età.

Ultra Flow 2

La semplicità di Ultra Flow 2 è sicuramente il punto di forza di questo titolo, dotato di una colonna sonora coinvolgente che vi farà alzare il volume del vostro iPad al massimo. I numerosi livelli e il grado di difficoltà in continuo aumento rendono questo gioco particolarmente impegnativo e vi costringeranno ad attivare zone sconosciute del vostro cervello per superare gli ostacoli più complessi.

Mini Metro

Mini Metro simula un sistema metropolitano virtuale in cui il giocatore deve progettare una rete metropolitana per na città in espansione. L’interfaccia di gioco è molto minimale, ma nel complesso, i difficili rompicapo offrono diverse ore di divertimento. Le risorse messe a disposizione dal gioco sono alquanto limitate e si dovrà sfruttare al meglio per superare con successo i livelli più complessi.