iPad Pro 2 da 9.7″ con chip A10X Fusion in arrivo a fine marzo

Secondo un nuovo rapporto pubblicato nella giornata di mercoledì dal più che affidabile blog giapponese di notizie Apple, Mac Otakara, un nuovo modello di iPad Pro di seconda generazione con display da 9.7 pollici potrebbe fare il sue debutto la prossima settimana. Da quanto riportato il tablet in questione, iPad Pro 2, dovrebbe essere presentato come un esiguo upgrade della prima generazione da 9.7 pollici, lanciato dalla compagnia di Cupertino nello stesso mese di marzo 2016, come seconda opzione della serie Pro introdotta sul mercato a settembre 2015.

Oltre al nuovo chip A10x Fusion, più veloce e performante rispetto al processore Fusion A10 di iPhone 7, il tablet della società californiana dovrebbe essere dotato di quattro speaker, come alcuni modelli esistenti. La sua introduzione dovrebbe eliminare iPad Mini di seconda generazione dai prodotti della linea tablet, presentandosi come il nuovo entry-level della gamma Pro di Apple.

Quattro nuovi iPad Pro sulla scaletta di Apple

Nelle scorse settimane l’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, ha più volte sostenuto l’ipotesi del rilascio di tre nuovi iPad nel 2017, tra i quali compare proprio iPad Pro 2 con display da 9.7 pollici, una seconda generazione di iPad Pro da 12.9 pollici, un modello inedito con schermo da 10.5 pollici capace di inserirsi nelle dimensioni fisiche di un iPad da 9.7″, merito profili e cornici ultra sottili e un quarto iPad Pro da 7.9 pollici. Anche l’azienda di analisi Fiksu ritiene probabile il lancio di quattro dispositivi inediti.

Per quanto riguarda un possibile modello da 10.5 pollici, alcune fonti provenienti dalla supply chain della compagnia californiana suggeriscono di aver anticipato la produzione in massa da maggio-giugno al mese di marzo. In questo modo questo dispositivo potrebbe essere pronto per un eventuale lancio nel mese di aprile, ma non è ancora chiaro se Apple dedicherà un evento mediatico ad hoc per introdurre il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici.

Tutti i nuovi iPad Pro che saranno introdotti quest’anno saranno dotati di display a cristalli liquidi come i precedenti modelli. Infatti, non sono previsti aggiornamenti a schermi AMOLED prima del 2018.

Le possibili date di lancio

Alcune fonti vicine alle supply chain di Apple hanno riportato a MacRumors che la compagnia di Cupertino potrebbe annunciare alcuni nuovi prodotti tra lunedì 20 marzo e venerdì 24 marzo. E’ abbastanza sicuro presumere, dato un upgrade modesto, che iPad Pro 2 da 9.7 pollici sarà presentato attraverso un semplice comunicato stampa seguito da un aggiornamento del sito web ufficiale.

Oltre a nuovi iPad, Mac Otakara suggerisce che un evento a marzo potrebbe servire alla società americana come trampolino di lancio per un nuovo iPhone SE da 128 GB, nuovi cinturini per Apple Watch a tema primaverile e una nuova colorazione rossa per iPhone 7 e iPhone 7 Plus.