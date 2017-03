iPad Pro 2017: data di lancio, rumor e tutte le news fino ad oggi

Nonostante i recenti cali nelle vendite, Apple sembra essere decisa a puntare su iPad ancora una volta. Come gli altri produttori, anche la compagnia di Cupertino è intenzionata a rilanciare la categoria dei tablet nel mercato dei dispositivi mobili, e lo fa preparandosi al lancio di una nuova linea di iPad Pro in un evento nella prima metà del 2017. Il più importante tra tutti sarà la seconda generazione del modello da 12.9 pollici, il successore tanto atteso dell’omonimo tablet rilasciato nel 2015. Nel seguente articolo abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo su iPad Pro 2017 fino ad oggi.

Data di lancio dei nuovi iPad Pro

Se Apple dovesse rispettare anche per la linea iPad la sua tipica tabella di marcia, questo significherebbe che al contrario di quanto affermato fino ad oggi, iPad Pro 2 vedrà la luce solamente nel mese di novembre di quest’anno, considerando il lancio della prima generazione nel novembre 2016, seguita dal modello da 9.7 pollici a marzo 2016. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti come MacWorld e alcune supply chain dell’azienda californiana, i nuovi tablet di Apple potrebbero essere già in corso di assemblaggio per essere spediti entro la fine di aprile, in vista dell’evento primaverile di questo mese.

La compagnia di Cupertino è solita ospitare il primo evento nel mese di marzo per svelare nuovi hardware e considerando la mancanza di un evento in novembre dello scorso anno è altamente probabile che il prossimo evento sarà incentrato proprio su iPad. Alcuni rumor, infatti, suggeriscono il 4 aprile come possibile data per l’evento, il quale dovrebbe essere il primo ad essere svolto presso l’Apple Park nel Steve Jobs Theater.

Quali iPad Pro saranno presentati

La linea iPad Pro è attualmente costituita da due modelli molto simili in quanto a componenti hardware ma diversi in dimensioni, rispettivamente 9.7 pollici e 12.9 pollici. Secondo quanto riportato da TechnoBuffalo, la società americana prevede di introdurre un terzo modello alla linea iPad Pro, il quale costituirà una via di mezzo con un display da 10.5 pollici di diagonale. I rumor di questi mesi hanno descritto questo modello come il nuovo prodotto di punta della gamma tablet di Apple.

Esso sarà caratterizzato da un nuovo design con cornici e profili ridotti ai minimi termini per un display più grande ma con dimensioni fisiche in grado di posizionarsi nella scocca del iPad Pro da 9.7 pollici. Inoltre, esiste anche la possibilità che la compagnia di Cupertino introduca una quarta opzione alla gamma Pro, cioè una versione da 7.9 pollici che andrebbe a sostituire l’attuale iPad Mini.

Specifiche di iPad Pro 2017

Le speculazioni di questi mesi sembrano indicare la scelta di Apple di rivedere radicalmente il design della linea iPad con la produzione di nuovi modelli. Per cominciare, iPad Pro 2017 sarà dotato di un display più grande e per la prima volta nella storia di iPad senza tasto Home. Come su iPhone 8, la riduzione delle cornici consentirà una migliore distribuzione degli spazi per un fattore forma migliore. Il modello da 12.9 pollici sarà, tuttavia, tre millimetri più spesso del suo predecessore e il sensore per le impronte digitali, Touch ID, sarà integrato all’interno del display stesso, in mancanza di un tasto Home dedicato.

Al fianco dei nuovi iPad Pro, la società californiana rilascerà anche una versione aggiornata del Apple Pencil, la quale non riceve un aggiornamento dalla presentazione del primo modello nel 2015. Il nuovo stilo sarà posto al lato di iPad Pro, in modo molto simile ai Microsoft Surface Pro. Resta ancora da capire quali saranno le nuove funzioni e la sensibilità della nuova penna di Apple, la quale sarà anch’essa svelata nell’evento di marzo.