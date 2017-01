iPad Pro: il modello da 10.5 pollici avrà un display ultra Retina

Secondo i recenti rumor intorno alla compagnia di Cupertino, si dice che l’azienda californiana stia lavorando su terzo modello di iPad Pro caratterizzato da un display edge-to-edge dalle dimensioni comprese tra i 10 e i 10.5 pollici, anche se le voci inerenti le probabili dimensioni non sono ancora state confermate. Il progettista Dan Provost, tramite un post su Medium, ha riferito che l’iPad in questione sarà dotato di un display ultra definito da 10.5 pollici.

Nell’introduzione del primo iPad Pro da 12.9 pollici nel 2015, il responsabile del reparto marketing di Apple, Phil Schiller, aveva spiegato che la scelta di utilizzare un display così grande fu necessaria per offrire la massima risoluzione possibile. In effetti, la larghezza del prodotto di punta della società americana, per quanto riguarda il comparto tablet, corrisponde esattamente all’altezza di un iPad Air.

Apple lavora su un modello Premium di iPad Pro

Secondo Provost, Apple applicherà il medesimo concetto al prossimo iPad Pro. Secondo quanto affermato, la larghezza del prossimo device da 10.5 pollici corrisponderebbe esattamente con l’altezza dello schermo di un iPad Mini. Inoltre, il tablet in questione sarà dotato della medesima risoluzione del modello da 12.9 pollici, ma con la stessa densità di pixel dello schermo di iPad Mini 4.

In questo caso la matemnatica spiega perfettamente perché la compagnia di Cupertino opterà per un pannello da 10.5 pollici. Parlando di numeri il nuovo iPad Pro avrebbe una risoluzione di 2732 x 2048 pixel, le stesse del modello da 12.9 pollici, con la stessa densità di iPad Mini 4, cioè 326 ppi al posto di 264 ppi.

Abbiamo già riportato più volte che molte voci sono concordanti che il prossimo iPad Pro avrà un display intorno ai 10 pollici, ma fino ad oggi avevamo sentito di schermi da 10.1 e 10.9 pollici, che a questo punto lasciano pensare che la società californiana stia attualmente lavorando su diversi prototipi, come quelli mostrati sul profilo Instagram ufficiale di Beats.

Le dichiarazioni passate sul nuovo iPad Pro

Anche lo stesso analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, aveva inizialmente suggerito che il tablet di Apple avrebbe ottenuto dimensioni di 10.5 pollici, per poi rivisitare le sue dichiarazioni a favore di un display compreso tra i 10 e i 10.5″ di dimensioni. Al contrario il noto blog giapponese Mac Otakara ha pubblicato due rapporti separati, il primo parla di un device da 10.1 pollici e il secondo di un tablet da 10.9 pollici, mentre le voci vicine alle supply chain di Apple suggeriscono che il display sarà di 10.5 pollici.

Anche se non possiamo ancora dire per certo quali saranno le dimensioni esatte di iPad Pro, quel che è certo è che i 10.5 pollici sono, ad oggi, l’ipotesi più assodata, adattandosi perfettamente alla linea tablet di Apple. Il prossimo iPad sarà un modello Premium venduto al fianco dell’attuale versione da 12.9 pollici. Come già detto esso sarà dotato di display edge-to-edge senza tasto Home e con una piccola lunetta superiore.