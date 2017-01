iPad Pro: nuove conferme per il modello da oltre 10 pollici

Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo riportato la notizia secondo cui Apple avrebbe intenzione di rilasciare sul mercato tablet del 2017 ben 3 varianti di iPad Pro, tra i quali figurano anche i tagli da oltre 10 pollici.

Le indiscrezioni, giunte quasi a titolo di conferma, pervengono dalla voce del noto Ming-Chi Kuo, la cui affidabilità in merito ai rapporti di analisi Apple è stata già comprovata nel tempo. In una nota ufficiale rilasciata di suo pugno, l’analista parla di diversi nuovi tablet in arrivo, tra cui figurerebbe anche un modello la cui diagonale è compresa tra i 10 ed i 10.5 pollici. Un modello completamente inedito, chiaramente voluto per dare un’ulteriore spinta ad un mercato ormai in declino.

Della faccenda iPad Pro 2017 se ne parla ormai da diverse settimane, e sono in molti a scommettere che a Cupertino vi sia l’intenzione di un rilascio da stabilirsi entro e non oltre la prossima Primavera 2017. Si parla di dispositivi aventi schermo senza cornici, il che consente di ottenere la massima superficie senza procedere ad una maggiorazione fisica delle dimensioni dei terminali. Un fatto interessante, visto e considerato che il modello da 9,7 pollici (il più piccolo della serie) viene proposto ad un prezzo davvero allettante.

L’analista ha ipotizzato anche le tipologie di microprocessore a bordo dei terminali, i quali risponderanno con una dotazione avente chip A10X made in TSMC sui modelli di fascia superiore (10-10.5 pollici e 12.9 pollici) ed un chipset A9 per il più modesto 9.7 pollici.

Ne sapremo di più nel corso delle settimane a venire, quando probabilmente le indiscrezioni lasceranno il posto ai rapporti ufficiali.

