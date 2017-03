iPad Pro: nuovi spot, appunti più facili e scrivania sempre in ordine

iPad Pro appare in due nuovi spot, rilasciati all’interno del canale Youtube di Apple. Durano sedici secondi ciascuno e si intitolano: “Need Less Stuff” e “Take Better Notes”. Ciò che viene posto in evidenza, in questo caso, è il fatto che attraverso il dispositivo è possibile prendere note ed appunti senza l’ausilio di un ingombrante PC, cosa che rende decisamente più ordinata la nostra scrivania.

Come per le altre pubblicità rilasciate nel canale si parte dai tweet, evidenziando come effettivamente iPad Pro migliori l’interazione in ben determinati contesti. Il primo spot mostra una donna che deve prendere appunti ma che, causa disordine, finisce per addormentarsi. Nel secondo, invece, un’altra testimonial twitta la frustrazione di avere una scrivania sempre in disordine. Grazie ad iPad Pro, comunque, si riescono a prendere appunti al volo e di fatto si rende superfluo l’uso di un PC ed uno scanner.

Inoltre, dai video dei giorni scorsi, abbiamo anche visto la facilità con cui è possibile firmare documenti direttamente dal tablet. In un primo spot si era visto un utente con in mano un cartellone ed un tweet: “Un iPad Pro non è neanche lontanamente un computer”. Una voce fuori campo, inoltre, illustrava i vantaggi di tecnologie quali l’LTE, il display touch ed i vantaggi l’uso dell’Apple Pencil.

“iPad Pro non è un computer. È effettivamente più veloce di molti laptop, ha l’LTE come il vostro telefono e un touchscreen sul quale è possibile scrivere. Dunque in un certo senso hai ragione”

In un altro spot si poneva in evidenza lo standard 4G LTE Advanced, e quindi la capacità di sfruttare appieno le potenzialità della rete in mobilità. In altri spot, poi, veniva posto in evidenza il beneficio di avere un sistema senza virus e con supporto a Microsoft Word. E voi che cosa ne pensate degli iPad Pro? Date un’occhiata ai nuovi spot.

