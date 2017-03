iPhone, 10 app in offerta gratuita da prendere al volo

Uno dei motivi del successo di iPhone è rappresentato da App Store, un market che ha saputo anticipare i tempi proponendo giochi e applicazioni da una postazione comoda e ben organizzata. Una gallina dalle uova d’oro per Apple, che da questo settore strategico ottiene ogni anno milioni di dollari.

Gli utenti però voglio risparmiare, come è giusto che sia, basta stare con gli occhi aperti e saper cogliere al volo le offerte su App Store. Oggi vi proponiamo ben dieci applicazioni che normalmente sarebbero a pagamento e che potete scaricare gratuitamente per poche ore. Non c’è tempo da perdere, scopriamo insieme le applicazioni gratuite disponibili su App Store.

App Store, 10 app gratuite per il vostro iPhone

E’ da poco iniziata la settimana, come di consueto arrivano offerte imperdibili su App Store. Applicazioni che normalmente sono a pagamento diventano scaricabili gratuitamente per un breve lasso di tempo. Ve ne proponiamo dieci che meritano la vostra attenzione. Precisiamo che queste offerte sono relative allo Store americano, dunque c’è bisogno di un account USA per procedere al download.

Flow – Questa applicazione normalmente normalmente costa $4.99, si tratta di un servizio utile per consultare e rispondere le mail, che si presenteranno come un flusso. Facile da usare e bella da vedere, merita di essere provata.

Dual Browser – Costa $1.99, potete averla gratis per poche ore e dovreste darvi una mossa perché questa app vi consente di gestire due browser contemporaneamente. Un’idea comoda soprattutto per uso professionale.

Stringly – Costa solitamente $2.99, consente di gestire le note senza alcun problema, supportando anche opzioni interessanti quali la possibilità di inserire foto.

Recall in Watch – Da $0.99 a gratis, questa è un’applicazione per Apple Watch, utile a memorizzare numeri, idea, note e appuntamenti e ricevere notifiche personalizzate.

Water It – Gran bel risparmio, perché questa applicazione normalmente costa $2.99. Servizio molto utile per chi fa attività sportiva, fornisce infatti dei preziosi promemoria circa l’acqua da bere in funzione dei vostri dati corporei, della temperatura e del tipo di attività svolta.

Pocket Document – Costa solitamente $0.99, permette di creare, gestire e condividere documenti di testo. Supporta Google Drive, Dropbox e vari tipi di servizi mail, tra i quali anche iCloud.

Lose Belly Fat – Altra app da 0.99 dollari, anche in questo caso l’offerta è rivolta a chi vuole tenersi in forma. Tramite messaggi vocali sarà possibile svolgere sessioni di allenamento senza dover guardare il display dell’iPhone.

Quick Memes – Maniaci dei meme, questa non potete perdervela. Caricate immagini dal vostro rullino o dalla galleria pre-caricata dell’app e date sfogo alla creatività creando meme per ogni occasione.

Wordid – Amate i puzzle? Allora questa offerta gratuita fa per voi. Si tratta di un gioco stile Scarabeo che vi farà cimentare con parole di quattro lettere. Facile e addictive.

VR Tank Shooter For Google Cardboard – Concludiamo la parata di offerte gratuite per iPhone con il botto. Ed è proprio il caso di dirlo perché questo gioco vi permetterà di puntare e sparare, il tutto in realtà virtuale con l’ausilio di un semplice visore. Non serve alcun tasto, girate la testa e fate fuoco. Semplice, no?