iPhone 7 e 7 Plus: polemiche sul Jet Black, prezzi più bassi e dove acquistarli

Dopo aver raggiunto il sold out completo nei primi mesi dal lancio, Apple sembra essere riuscita a risolvere i problemi riguardanti la produzione dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus assicurando la spedizione in tutti i paesi. Ma, mentre continua il successo dei nuovi prodotti di punta dell’azienda californiana, sui social non si fermano le polemiche degli utenti sulla nuova colorazione Jet Black soggetta più facilmente a graffi e macchie. Intanto, se avete deciso di acquistare uno dei nuovi smartphone di Cupertino, ecco dove poterli acquistare al minor prezzo.

I nuovi iPhone 7 e 7 Plus, con le nuove funzioni e le nuove colorazioni, hanno conquistato ancora di più il cuore degli fan di Apple, riuscendo anche a convertire alcuni ormai ex utenti Android. Secondo quanto mostrato dai risultati AnTuTu, i nuovi top di gamma della società americana sono stati gli smartphone più performanti del 2016 con 181316 punti raggiunti del modello da 5.5 pollici e 172001 della versione standard, rispettivamente primo e secondo in classifica.

iPhone 7 e 7 Plus: le polemiche contro il Jet Black

Ma se da una parte i due smartphone stanno avendo un grande successo, dall’altra parte non sembrano avere intenzione di fermarsi le polemiche inerenti la nuova colorazione nero lucida, Jet Black. Da come sono andate le vendite in questi mesi non è difficile intuire che la versione Jet Black sia stata la più venduta, merito soprattutto del suo aspetto elegante e suggestivo, ma troppo delicata. Gli utenti parlano chiaro, questa colorazione si segna troppo facilmente.

Ma non si tratta di una sorpresa, la stessa Apple consiglia l’utilizzo del dispositivo con cover di protezione proprio perché consapevole della delicatezza della nuova colorazione. Per poter ottenere un risultato di questo tipo, l’alluminio deve attraversare una serie di fasi di produzione tali da renderlo anodizzato. Quello che non ci si aspettava è che iPhone 7 e 7 Plus sarebbero stati cosi tanto delicati, da come si evidenzia nelle foto pubblicate sul Web. Sono anche disponibili diverse cover con rivestimento in vetro temperato che consentono di assicurare protezione completa al chassis, senza andarne a mascherare i dettagli rifiniti ed eleganti.

iPhone 7 e 7 Plus: i migliori prezzi sul Web

Se siete decisi di acquistare uno dei nuovi smartphone di punta della compagnia di Cupertino, ora che la disponibilità è tornata ad essere regolare, la scelta migliore è quella di sfruttare i rivenditori online che offrono prezzi decisamente più convenienti. Tuttavia, prima di mostrarvi le offerte migliori di gennaio, vi consigliamo di scegliere uno store online che offra garanzia ufficiale Apple, così avrete a disposizione 2 anni di assistenza ufficiale Italia. Secondo punto, assicuratevi che il rivenditore sia affidabile e offra supporto e assicurazione sulla spedizione. Fate attenzione ai prezzi troppo bassi, a volte potrebbero trattarsi di truffe. Ecco ora tutte le offerte di gennaio sui nuovi iPhone 7 e 7 Plus:

iPhone 7 32 GB

Partiamo dal modello base di iPhone 7, disponibile a prezzi molto convenienti dai rivenditori:

GRepair a 638 euro

TeknoZone a 639 euro

SmartStock a 644,90 euro

ProKoo a 645 euro

AcquistaBene a 649 euro

Bass8 a 662 euro

iPhone 7 128 GB

Per chi vuole avere un dispositivo più capiente, ecco i prezzi dei rivenditori online:

TeknoZone a 719 euro

Bass8 a 724 euro

SmartStock a 724 euro

Sockisti a 739 euro

AcquistaBene a 739 euro

ProKoo a 740 euro

iPhone 7 Plus 32 GB

Passiamo ora al modello da 5.5 pollici nella versione base da 32 GB di memoria:

SmartStock a 784,90 euro

TeknoZone a 785 euro

AcquistaBene a 785 euro

Bass8 a 790 euro

NewSmart a 795,80 euro

iPhone 7 Plus 128 GB