iPhone 7 e iPhone 7 Plus Jet White: primo scatto e filmato esclusivo

Sicuramente nel corso di queste settimane non è di certo la prima volta che vi parliamo con insistenza che la casa produttrice Apple nel corso dei prossimi mesi possa commercializzare un nuovo ed esclusivo modello di iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Di un presunto iPhone di settima generazione nella colorazione Jet White ne avevamo già sentito parlare con una certa frequenza nello scorso mese di novembre, ma solo da qualche ora su Internet sono emerse le primi immagini accompagnate da tanto di filmato inedito sulle presunte scocche di questa nuova variante dell’ultimo dispositivo di punta del produttore californiano.

Entrando nello specifico, il filmato visibile in calce all’articolo pubblicato dal popolarissimo e affidabilissimo leaker Sonny Dickson, mette in risalto un iPhone di settima generazione e un iPhone 7 Plus nella bellissima colorazione bianca. Mentre sulla variante da 5.5 pollici si può vedere il logo della casa produttrice Apple, sul device di dimensioni più contenute non è presente. Molto difficile dunque pensare di essere di fronte a smartphone definitivi: più che altro sembriamo davanti a mockup o prodotti comunque non ancora completi.

Dopo aver visto il gran successo ottenuto dall’iPhone di settima generazione in versione Jet Black, la Mela Morsicata potrebbe dunque aver preso la decisione di lanciare in commercio anche un modello inedito Jet White, ma le tempistiche di rilascio per ora non sono del tutto chiare. Per questo per saperne di più non ci rimane che attendere nuove info a riguardo. Continuate a seguirci e fateci sapere una vostra opinione in merito a questo nuovo modello di iPhone 7 in dirittura d’arrivo.

