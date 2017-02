iPhone 7 nero opaco, alcuni utenti segnalano problemi alla vernice

Mentre le speculazioni sono ormai proiettate verso il nuovo iPhone 8, il prossimo smartphone di Apple che farà il sue debutto nell’anno del suo decimo anniversario, si torna a parlare di iPhone 7 e 7 Plus con una notizia poco felice per i possessori di uno dei top di gamma della compagnia californiana. Secondo alcuni utenti del blog americano 9to5Mac, sembrerebbe che la colorazione nero opaca, Matte Black, sia soggetta a problemi di verniciatura con perdita sui bordi e sul retro del dispositivo.

Il problema pare essere analogo a quello che affliggeva l’iPhone 5 nella colorazione nera nel lontano 2012, poi sostituita dal grigio siderale. Mentre lo scomodo inconveniente sembrava essere stato risolto una volta per tutte, stando a quanto mostrato dalle continue segnalazioni da parte degli sfortunati utenti di iPhone 7, i problemi inerenti la verniciatura nero opaco tornano a dare del filo da torcere alla società americana.

Le principali segnalazioni degli utenti riportano perdita di parti del rivestimento Matte Black intorno ai bordi vicino agli speaker e sul retro dei nuovi iPhone 7. In particolare, il modello da 5.5 pollici sembra essere quello principalmente colpito da questa problematica. Attualmente il supporto Apple sembra che non si occuperà della sostituzione dei dispositivi danneggiati, in quanto non è ancora stato considerato un difetto di fabbrica.

iPhone 7 e 7 Plus arrivano i problemi di produzione?

Secondo quanto riportato da un possessore di un iPhone 7 Plus, la vernice del dispositivo ha iniziato a staccarsi dal chassis dopo circa 3 settimane dall’acquisto. Dopo aver contattato il supporto Apple, l’utente riferisce che in mancanza di danni estetici il dispositivo non sarà sostituito neanche con abbonamento Apple Care.

Un altro utente riporta che il suo iPhone 7 ha cominciato a perdere vernice intorno alla griglia degli altoparlanti, senza essere mai caduto. Tra le altre zone soggette al problema sembrano essere coinvolte anche la scocca posteriore del device intorno al logo Apple e sui profili laterali intorno ai pulsanti del volume.

Alcuni utenti segnalano di essere riusciti a risolvere il problema ricoprendo il chassis di iPhone 7 con vernice acrilica acquistata in un comune negozio di artigianato locale, senza tuttavia assicurare totale protezione il dispositivo da ulteriori scheggiature.

L’usura è di certo un fattore incidente sulle condizioni di uno smartphone, ma molti utenti hanno riferito di aver iniziato ad accorgersi dei problemi di verniciatura appena dopo l’acquisto del del device. Non è quindi certo che il problema possa essere esteso a tutti gli iPhone 7 e 7 Plus venduti da ottobre ad oggi. E’ possibile che siano soggetti solo i dispositivi prodotti negli ultimi 2 mesi, cioè quelli rilasciati dopo il sold out dei primi mesi di vendita. Infatti, come risaputo la compagnia di Cupertino ha dovuto velocizzare la produzione per sopperire alle richieste sempre crescenti.