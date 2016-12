iPhone 7S nel 2017: le ultime indiscrezioni

Nel corso di quest’ultimo periodo, che anticipa quello che si prospetta essere un trimestre da urlo per gli iDevice della software house di Cupertino, si moltiplicano le indiscrezioni in merito alla presenza di un iPhone 7S che anticipi il decennale della serie e vada a scontrarsi con un Galaxy S8 che promette di insediare i telefoni di ultima generazione in vista dell’uscita del prossimo flagship killer, da porsi all’attenzione del pubblico nel corso del prossimo Keynote 2017.

Secondo i dati pervenuti in redazione da un report emerso per mano di Mac Otakara si apprende di un nuovo rumor che vuole la presenza di un nuovo iPhone 7 che riporti in dote un display con diagonale da 5 pollici e restanti caratteristiche da affiancarsi ai modelli già in commercio.

Di fatto, le caratteristiche base rispecchieranno in tutto e per tutto quelle già viste con le attuali proposte, eccezion fatta per il display da 5 pollici che porta con se una iSight camera in soluzione Dual con inedito layout per l’obiettivo, ora posizionato lungo l’asse verticale del dispositivo e non più sulla linea orizzontale. Caratteristiche e specifiche aggiuntive sono, per il momento, prerogativa esclusiva della casa madre, che pur non si è ancora espressa al riguardo concedendo smentite o conferme.

Il progetto, secondo quanto dichiarato dal rapporto, si dovrebbe concretizzare entro il finire del secondo trimestre fiscale del nuovo anno. Come se non bastasse, i dati riportano anche la presenza di una line-up che conti, per il prossimo anno, su una molteplicità di modelli dello stesso dispositivo, in linea con le indiscrezioni trapelate nel corso di queste ultime settimane al riguardo.

Si ricorda che, allo stato attuale, il modello Dual-Cam è concessione esclusiva del modello iPhone 7 Plus con diagonale display da 5.5 pollici e che, pertanto, la volontà di inserire le nuove feature su un nuovo terminale da 5 pollici potrebbe corrispondere alla volontà di rendere più variegata la scelta sui dispositivi ad uso di coloro che prediligono un design più compatto.

Una scelta, quest’ultima, condivisa da molti in considerazione del fatto che proprio Apple non si prodiga alla realizzazione di device che seguano il trend evolutivo del momento in relazione alla concessione di device intermedi dal punto di vista del form factory. Come avviene in questi casi, comunque, ci riserviamo il diritto di considerare la notizia alla stregua di un mero rumor, non avendo ancora ricevuto conferma ufficiale da parte della diretta interessata.

Resta, inoltre, ancora da stabilire il nome commerciale per la successiva line-up di prodotti, visto e considerato che iPhone 8 potrebbe non essere verosimilmente il nome desiderato da una società che intende celebrare il suo decimo anniversario della serie per il settore mobile. Di fatto, a Cupertino, di potrebbe pensare direttamente di passare alla versione 8 del terminale. Ma questo, per il momento, non lo sappiamo.

E tu che cosa ne pensi al riguardo? Saresti felice di vedere un iPhone 7S che offra, finalmente, il taglio dimensionale da 5 pollici e le ultime implementazioni multimediali per il segmento camera? A te l’ultima parola.

