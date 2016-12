iPhone 8 potrebbe avere 3 versioni

Secondo quanto emerso da alcuni documenti di produzione Apple trapelati sul social network cinese Sina Weibo, iPhone 8 potrebbe essere commercializzato in tre versioni differenti, e la variante top di gamma è stata registrata con il nome in codice “Ferrari”.

iPhone 8: dalla Ferrari al restyling di iPhone 7

Sul documento spuntato in rete i tre modelli di iPhone 8 vengono indicati come D20, D21 e D22, mentre ricordiamo che il “vecchio” iPhone 7 era classificato con il nome in codice D10. Sempre stando ai rumor, i modelli “standard” D20 e D21 potrebbero essere un semplice restyling di iPhone 7 e non un nuovo smartphone.

Per quanto riguarda, invece, il modello di fascia alta sembra possa disporre di un display OLED senza bordi, un tasto home invisibile, ricarica wirelless e altre tecnologie.

Interessante anche lo schema costruttivo del modello Ferrari. Secondo gli schemi, infatti, sembra che i tecnici del colosso di Cupertino vogliano suddividere la scheda logica in due unità distinte, collegate da un cavo flessibile. La prima parte della scheda conterrà gli elementi operativi del nuovo iPhone 8 come il SoC A11 e la memoria RAM. Nella seconda “anima” del device ci potrebbero essere invece le componenti relative al modem e il modulo per la connettività Wi-Fi.

Apple potrebbe inoltre prendere in seria considerazione l’ipotesi di spostare il carrello della scheda SIM dalla parte alta del device alla parte bassa, un po’ come si vede negli iPad Pro, per fare più spazio ai componenti interni.

Altri rumor su iPhone 8 parlano della possibilità che il prossimo melafonino di fascia alta utilizzerà dei pannelli OLED montati su plastica, suggerendo che lo schermo possa essere curvo.