iPhone 8 potrebbe abbandonare la porta Lightning per passare a USB Type-C

Direttamente dal Wall Street Journal giunge notizia di un’ipotetica nuova implementazione di sorta che punta a sostituire la classica porta Lightning proprietaria di Apple con lo standard aperto USB Type-C sui prossimi decennali della serie smartphone, con chiaro riferimento agli iPhone 8.

Di fatto secondo le indiscrezioni si potrebbe trattare di un device rivoluzionario in senso stretto che apra la strada verso una nuova frontiera delle implementazioni che tengono ora conto dell’applicazione di un’interfaccia di comunicazione reversibile basata su protocollo USB per la versione Type-C del connettore.

Il noto quotidiano rilascia una frase decisamente criptica che recita:

“USB-C port for the power cord and other peripheral devices instead of the company’s original Lightning connector”

Il che può essere letteralmente tradotto nella possibilità di avere a che fare con il nuovo Type-C Connector per il caricabatteria in sostituzione dell’attuale USB A. In merito a quest’ultima possibilità si resta ancora in attesa di ulteriori informazioni.

Per iPhone 8 s è a lungo discusso in merito anche alla presenza di un nuovo tipo di display che ricalca le orme di un pannello curvo in tecnologia OLED provvisto di integrazione diretto in-panel per il tasto Home ed il Touch ID realizzato ora con una serie di trasduttori acustici di ultima generazione che garantiscono un ingombro minimo ed una reattività ai limiti dell’attuale tecnologia.

Per quanto concerne il connettore sappiamo che lo standard definisce il Type-C come sistema reversibile e pertanto non deve quindi rispettare uno specifico verso di inserimento in sede. Inoltre le specifiche definiscono anche la possibilità di trasportare un maggior quantitativo di energia rispetto a qualsiasi altro standard precedente o concorrente, motivo per cui si trova in tutti quei sistemi dove la ricarica rapida è di necessaria importanza (smartphone e convertibili in particolare).

Un’ipotetica adozione del nuovo standard potrebbe tradursi per Apple in una significativa svolta che tagli in via del tutto definitiva il rapporto con il passato della sua tecnologia. Di fatto Apple ha adottato la linea USB Type-C solo con i suoi MacBook Pro e con i nuovi supporti aggiornati di ultima generazione (MacBook Pro 2016) e mai su altri prodotti del mercato smartphone o tablet.

L’arrivo del connettore Lightning è da ricercarsi con l’uscita dell’iPhone 5 nel 2012 in sostituzione del connettore 30 pin voluto anche per gli iPod. Ad ogni modo, seppur verificata, resta da capire il campo di applicabilità di questa nuova implementazione che di fatto potrebbe essere ad appannaggio esclusivo del modello con schermo OLED Edge in vista di un rinnovamento generale della linea per le successive generazioni di prodotto.

Di fatto Apple ha in programma il rilascio di tre modelli di iPhone 8 quest’anno nel corso del consueto Keynote 2017, sebbene non manchino le indiscrezioni che indicano il WWDC 2017 di Giugno come potenziale scenario di presentazione per i nuovi top di gamma. Scopriremo di più nel corso delle prossime settimane ed in vista dell’evento annuale. Tu che cosa ne pensi in proposito? Apple dovrebbe adeguarsi alle scelte di un mercato omogeneo o deve ancora mantenere una certa indipendenza? A voi la parola.

