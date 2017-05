iPhone 8 potrebbe arrivare già da prossimo 17 Settembre 2017: ecco i nuovi piani per la commercializzazione

iPhone 8 mantiene ancora una volta il centro della scena internazionale del comparto smartphone. In vista di una sua presentazione, da attuarsi in autunno nel corso dell’annuale Keynote, crescono le indiscrezioni e l’hype intorno al dispositivo che dovrebbe celebrare degnamente il decennale della fortunata serie di smartphone made in Cupertino.

Le ultime notizie in merito ai futuri ed ormai prossimi top di gamma riferiscono che la loro commercializzazione potrebbe verosimilmente avviarsi nella settimana del 17 Settembre 2017. Ad avvalorare questa tesi vi sarebbe la pianificazione degli addetti agli Apple Store statunitensi e di Apple Care. Benjamin Gesking, di fatto, ha reso nota la potenziale road-map di vendita per i retailer, per la quale si attende ancora una conferma ufficiale da parte della compagnia californiana.

Stando a quanto riferito in via del tutto non ufficiale, quindi, l’uscita iPhone 8 sarà da stabilirsi a partire dalla metà del mese di Settembre, quando i dipendenti non disporranno di ferie extra rispetto agli accordi presi, in vista di un mercato che conoscerà un costante aumento della domanda da parte della clientela.

Come visto nel corso di questi ultimi mesi, è noto anche che Apple si appresterà alla presentazione di tre terminali, ovvero sia iPhone 8 ma anche iPhone 7S ed iPhone 7S Plus. Secondo il report fornito da Gesking, i dipendenti di Apple Store e di Apple Care non potranno beneficiare di ferie a partire dal 14 Settembre 2017 fino al 4 Novembre 2017. Un periodo che fa capo alle festività natalizie, dove verrà concessa una breve pausa.

Ad ogni modo, le date sono soltanto indicative e, pertanto, potrebbero subire delle leggere fluttuazioni temporali con eventuali anticipi o posticipi a seconda dell’andamento del merchandising. Considerando il fatto che il 17 Settembre 2017 è Domenica, non è impossibile pensare che i device possano giungere ai retailer il Lunedì successivo o sul finire della settimana. Per quanto riguarda la presentazione, invece, si parlerà della seconda settimana di Settembre 2017.

AppleCare Advisors & Leaders received an email. So the September the 17th seems very very likely to be keynote day. pic.twitter.com/O6zlyB4fKx — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) May 25, 2017

Ovviamente, si tratta di tempistiche puramente indicative, e non rappresentative di tutta la line-up di nuovi prodotti che la società intende introdurre. Di fatto, iPhone 7S e 7S Plus potrebbero essere disponibili fin da subito, mentre iPhone 8 potrebbe slittare di qualche giorno. Secondo le ipotesi fatte dagli analisti, il nuovo top di gamma potrebbe avviarsi alla commercializzazione soltanto in Novembre 2017. Una mossa che potrebbe garantire maggior visibilità di mercato in prossimità delle festività natalizie.

In attesa di ulteriori informazioni, e di una potenziale dichiarazione ufficiale di Apple, vi invitiamo ad esprimere qui tutti i vostri commenti al riguardo. Anche voi state aspettando iPhone 8?

FONTE