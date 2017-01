iPhone 8 avrà sensori per il riconoscimento facciale

Siamo ancora molto lontani dal rilascio ufficiale di iPhone 8, ma sembrano non volersi fermare le speculazioni a riguardo del prossimo top di gamma di Apple. Secondo quanto sappiamo fino ad oggi, il prossimo smartphone di Cupertino dovrebbe giungere in tre versioni con display OLED a tutto schermo, senza tasto Home, con chassis in vetro e acciaio inossidabile, sistema di ricarica wireless e stando alle ultime rivelazioni di KGI Securities con un nuovo sistema di riconoscimento facciale.

Ming-Chi Kuo, ormai noto e più che affidabile analista di KGI Securities, sostiene che la società californiana potrebbe riprogettare completamente il sistema di riconoscimento delle impronte digitali, Touch ID, insieme al touch screen per implementare un display OLED flessibile e senza tasto Home. A questo scopo Apple necessita di un sistema per integrare il Touch ID direttamente nello schermo di iPhone 8 e lo farà impiegando un nuovo 3D Touch, capace di supportare uno schermo curvo e di riconoscere più livelli di pressione.

In futuro iPhone si sbloccherà con il viso

L’analista di KGI crede che i cambiamenti strutturali del nuovo smartphone dell’azienda americana contribuirà a mantenere il fatto forma dei pannelli OLED flessibili, oltre a consentire l’integrazione dei sensori per le impronte digitali all’interno del display, offrendo contemporaneamente maggiore sicurezza.

Non solo, secondo Kuo, la società non si limiterà a rivoluzionare il Touch ID, ma potrebbe presto sostituirlo con un nuovo sistema di riconoscimento facciale, sfruttando nuovi sensori implementati direttamente nel pannello OLED. Questo si traduce che in un futuro potrebbe essere possibile sbloccare l’iPhone attraverso una scansione del volto, non limitandosi all’attuale scansione dell’iride impiegata da Samsung.

Secondo l’analista di KGI Securities, implementare una tecnologia di questo tipo mette la compagnia di Cupertino davanti a numerose sfide tecniche, soprattutto quelle legate all’utilizzo con il nuovo display OLED e per questo motivo è probabile che non sarà pronto per iPhone 8. Tuttavia, Apple potrebbe optare anche per una combinazione di sensori per le impronte digitali e riconoscimento facciale.

Sono già disponibili in commercio differenti software che supportano un hardware per il rinascimento facciale, come quelli impiegati per la protezione delle carte di credito, basati su selfie del utente. Anche se una tecnologia di questo tipo applicata su di uno smartphone dovrebbe essere molto più rapido ed elaborato.