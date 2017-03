iPhone 8 potrebbe chiamarsi iPhone Edition

iPhone 8 è in assoluto il terminale più discusso del periodo. In vista della sua presentazione, da volersi nel contesto del prossimo Keynote 2017 in autunno, crescono infatti le indiscrezioni in merito alle specifiche ed alla stessa indicazione denominativa del terminale, ora oggetto di una nuova discussione.

Secondo quanto riferito dalla testata giapponese MacOtakara, Apple avrebbe in programma un cambio di nome per i suoi prodotti di futura generazione. Secondo le fonti, di fatto, potremmo verosimilmente trovarci di fronte all’iPhone Edition.

Si tratta di una denominazione che abbiamo già visto in occasione della presentazione degli indossabili della linea Apple Watch. Con Apple Watch Edition, in particolare, si sono indicati proprio i modelli top-end del segmento wearable. Certamente, i nuovi iPhone 8 rientrano a pieno titolo nella sfera dei top di gamma, anche a fronte di un prezzo di vendita superiore ai $1.000.

La scelta di indicare il nuovo smartphone con la dicitura iPhone Edition potrebbe comunque indurre in confusione, in considerazione del fatto che iPhone SE sta proprio ad indicare “Special Edition”. Ovviamente le caratteristiche dei due terminali risulteranno diametralmente opposte, motivo per cui non si dovrebbe creare una vera e propria sovrapposizione tra le due categorie.

La testata giapponese, tra l’altro, aggiunge che il gruppo di Cupertino si trova ancora in una fase di sperimentazione per quanto concerne l’implementazione dei display OLED. Di fatto, solo alcune unità disporranno dei nuovi pannelli, mentre gli altri saranno equipaggiati con schermi di tipo AMOLED. Al momento la situazione è controversa, e non risulta perfettamente chiaro il livello di implementazione da fornirsi con i terminali next-gen.

Tra le altre cose, Apple ha in programma la realizzazione di uno chassis in ceramica da affiancare alle soluzioni in acciaio inossidabile con vetro Edge.

Come di consueto, la software house presenterà le sue soluzioni iPhone 8 nel contesto dell’evento di Settembre 2017, accanto agli iPhone 7S ed iPhone 7S Plus. Focus particolareggiato sarà dato ai nuovi top di gamma ribattezzati iPhone Edition, per i quali si è detta la presenza di un modello top equipaggiato con display da 5.8 pollici curvo e senza bordi, con area interattiva utile da 5.1 pollici dotata di Function Area, la quale renderà superflua l’adozione di sistemi fisici d’interazione per l’accesso ai menu (Tasto Home) e sistemi di accesso intelligenti (sensore Touch ID per le impronte digitali).

Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Voi che cosa ne pensate dei nuovi dispositivi? Apple confermerà i rumor del periodo, contribuendo a creare un gap con le attuali generazioni di prodotto? A voi tutte le considerazioni del caso.

