iPhone 8, data di uscita e specifiche: doppia fotocamera per foto in 3D

Le ultime notizie che trapelano da Apple vogliono l’uscita del nuovo iPhone 8 per il 2018. Sarebbe in realtà un vero peccato per l’azienda californiana, che perderebbe in questo caso l’appuntamento con il decimo anniversario di iPhone; non è ancora completamente esclusa l’ipotesi di iPhone 8 per il terzo trimestre 2017, mentre le voci che volevano Giugno come mese per la release sono state definitivamente smentite.

Altro rumor confermato al 90% è l’abbandono dell’LCD, in favore della tecnologia OLED per lo schermo, sia per la versione standard che per iPhone 8 Plus. Vetro e acciaio Inox i materiali più probabili, che uniti al nuovo schermo faranno inevitabilmente salire i prezzi.

Altra notizia molto importante è la novità della dual camera. La soluzione adottata per il comparto fotografico di iPhone 7, soprattutto per iPhone 7 Plus, è stata decisamente deludente sul piano tecnico, soprattutto considerando tutte le soluzoni dual camera presenti sul mercato, anche in soluzioni di fascia media.

Iphone 8 avrà necessariamente una doppia camera, questa volta sviluppata in collaborazione con LG. La scelta del partner Coreano è strategicamente eccelsa da parte di Apple, essendo LG uno dei pionieri nel mondo della fotografia 3D. La soluzione scelta per il nuovo cellulare è simile a quella vista su Huawei P9, con due camere in grado di fare una sorta di scansione 3D, utile non solo per la messa a fuoco, ma molto probabilmente anche per realizzare con un solo tocco un modello tridimensionale della scena fotografata. Niente di fantascientifico in realtà, anzi, potete già avere questo risultato utilizzando app con 123D Catch, solo che per ora sono necessari tantissimi passaggi.

Intanto continua a scendere il prezzo dgli smartphone Apple:

iPhone 7: Miglior prezzo di 619€ su Ecomtel Shop, disponibile in tutti i colori.

iPhone 7 Plus: Prezzo più basso su glistockisti.it, con 769€ per la versione matte black da 32gb, e consegna gratuita.