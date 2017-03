iPhone 8: il design ricalcherà le forme del primo modello

La Macworld Conference & Expo del lontano 29 Giugno 2007 aveva dimostrato la presenza di un iPhone Edge davvero straordinario per quel tempo. Le linee affusolate e la backcover realizzata in alluminio hanno positivamente colpito il pubblico, affascinato dalla presentazione di Steve Jobs. Linee che, stando alle ultime dichiarazioni, potrebbero tornare in auge con l’ultimo ritrovato top di gamma, il quale segnerà il decennale della serie smartphone.

Secondo alcune indiscrezioni, di fatto, Apple e l’equipe di ingegneri preposti alla realizzazioni del nuovo terminale avrebbero in serbo un esemplare caratterizzato da un design analogo al primo modello, con tanto di logo personalizzato disposto sul retro, ovvero sia la classica mela morsicata.

Lo sviluppo del primo iPhone è stato avviato nel momento in cui lo stesso Steve Jobs comprese le potenzialità dei sistemi mobile evoluti. Nessuno avrebbe comparto un iPod, visto che grazie ad un semplice e compatto telefono sarebbe stato possibile avere in tasca un sistema multimediale a tutto campo. Di fatto, con il suo primo smartphone, Jobs riuscì a coniugare perfettamente l’esigenza di connettività cellulare con le richieste di un pubblico orientato alla multimedialità ed al libero accesso ad Internet. iPhone, in particolare, era visto all’epoca come un iPod Touchscreen.





Sembrerebbe proprio che Apple voglia partire proprio dal primo modello per portare avanti la rivoluzione del proprio top di gamma. Si parlerà di un device pronto a tutto sotto il profilo dell’innovazione e delle prestazioni, ma ora con uno sguardo al passato del design, che ha visto linee morbide ed uniche. Il nuovo design a goccia con finiture in metallo utilizzato dagli ingegneri nel 2007 potrebbe essere quindi rivisitato a favore di un’implementazione di design che conti su una nuova veste in grado di regalare sensazioni uniche su rivestimenti in vetro per quanto riguarda il gioco di luci.

La curvatura posteriore dell’iPhone 8 potrebbe manifestarsi anche sul frontale confermando la presenza di un display dual-Edge su tutta la superficie del terminale. Oltretutto, le nuove indiscrezioni menzionano il fatto che il nuovo terminale possa garantire un processo di ricarica rapida senza fili ed un nuovo sistema di ripresa video 3D per il modulo della fotocamera anteriore.

Il decennale della serie iPhone pare sia il momento giusto per coniugare in linea diretta passato e futuro dell’universo smartphone. In attesa di ulteriori informazioni ufficiali, aspettiamo questo Keynote 2017 che annuncerà non soltanto gli iPhone 8 ma anche i device della linea iPhone 7S e 7S Plus. Che cosa ne pensate di questa eventuale ipotetica scelta? A voi tutti i commenti a riguardo.

