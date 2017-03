iPhone 8: display OLED borderless e molto altro in questo video concept

Altissima la febbre per iPhone 8, un dispositivo che gli appassionati di casa Apple attendono con trepidazione. Non si tratta di un semplice nuovo Melafonino, bensì dello smartphone che segna il decennale di iPhone. Sono già passati dieci anni da quando Steve Jobs ha presentato al mondo un dispositivo destinato a rivoluzionare per sempre il modo di comunicare, con l’iDevice che vedrà la luce nel corso del 2017. Tante sono le caratteristiche delle quali si sta parlando in questi mesi, molte sono destinate a trovare conferma.

Il video concept che vi mostriamo oggi è molto interessante perché presenta alcuni di questi elementi, caratteristiche considerate ormai più che probabili e confermate da più parti. Il designer Vianney le Masne prova a immaginare come sarà il prossimo Melafonino e il risultato finale è suggestivo. Questo video è stato pubblicato su Medium, noi ve lo mostriamo con piacere. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro targato Apple.

iPhone 8 sarà così?

Addio bordi, lo schermo del prossimo iPhone dovrebbe presentare una cornice praticamente nulla, in linea con la tendenza che si è imposta negli ultimi anni. Anche Apple si adegua alla moda dei display borderless ed è pronta a raggiungere la concorrenza con un’altra mossa: i pannelli OLED.

Di questa tecnologia si parla da diversi mesi ormai, tanto che sembra cosa fatta l’accordo con Samsung per la fornitura dei pannelli in questione. Un iPhone 8 per festeggiare in grande stile l’occasione, le Masne immagina come potrebbe essere, cercando di attendersi alle indiscrezioni circolate.

Dark Mode protagonista, grazie alla tecnologia OLED. Diminunisce lo spessore e ne guagadna il design, aspetto al quale Apple ha sempre dedicato grande cura in questi anni. Una zona touch che copre tutta la parte frontale del dispositivo. E il tasto home? Ditegli pure addio, almeno stando a questo concept.

Potrebbe essere un colpo al cuore per i fan di vecchia data della Mela Morsicata, ma si tratta di una mossa rivoluzionaria, perfettamente in linea con l’idea di un dispositivo che intende reinventare le regole. Ecco a voi il video concept in questione. Che ne pensate? Ritenete probabile questa ricostruzione?