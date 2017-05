iPhone 8: la cover rivela le dimensioni del device e la nuova fotocamera

Dal 17 settembre 2017 potrebbe arrivare il prossimo Melafonino, un dispositivo molto atteso, si tratta infatti dello smartphone Apple del decennale. Cupertino è stata fondamentale nell’imporre agli utenti di tutto il mondo nuovi standard tecnologici, adesso ci si aspetta che l’azienda californiana torni ad innovare con decisione. Con tutta probabilità iPhone 8 segnerà l’addio al tasto Home, in queste ore sono trapelate interessanti informazioni anche per quanto riguarda le dimensioni del device.

Stavolta le indiscrezioni rimbalzano dal Giappone, sotto i riflettori finisce la prima cover per iPhone 8. Al rilascio del dispositivo manca ancora qualche mese, ma ormai siamo al rettilineo finale e ogni nuova informazione ha certamente un peso specifico maggiore rispetto a quelle circolate nelle scorse settimane. Scopriamo insieme come sarà il prossimo smartphone marchiato Apple.

La custodia rivela le dimensioni di iPhone 8

In attesa del prossimo KeyNote, evento che svelerà al mondo il nuovo iPhone, abbiamo già a disposizione alcuni dati che possono suggerirci l’aspetto definitivo del device. Abbiamo detto del tasto Home, Touch ID che troverà posto sotto il vetro del display borderless, attese anche grandi novità per quanto riguarda il comparto foto, con la possibilità di effettuare scatti tridimensionali.

Il sito nipponico Makotakara svela la prima cover di iPhone 8, da questo accessorio possiamo trarre alcune conclusioni. Lo spessore del dispositivo non diminuisce, anzi aumenta, 0.6 millimetri che portano lo spessore totale a 7.7 millimetri. Possibile che tale scelta sia figlia della richiesta di spazio dei nuovi componenti.

Come potete vedere da questi scatti, c’è anche una sorpresa. C’è la doppia fotocamera, ma gli obiettivi non sono disposti in verticale come previsto da molti, bensì in orizzontale. Il foro posteriore risulta più grande di quello di iPhone 7, probabilmente questo è aumento è dovuto ai sensori per la realtà aumentata.

A giudicare dalle dimensioni della cover e considerando l’intenzione da parte di Apple di proporre un display borderless, lo schermo dovrebbe essere di 5.8 pollici, dunque più ampio di quello di iPhone 7.

Fonte: hwupgrade.it