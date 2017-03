iPhone 8: nuove conferme sulle caratteristiche del display OLED

In casa Apple si continua a lavorare sul nuovo iPhone 8, uno degli smartphone più interessanti del prossimo futuro che, rispetto agli attuali iPhone 7 e 7 Plus, promette di apportare una vera e propria rivoluzione. In attesa di scoprire l’effettiva data di uscita del nuovo iPhone 8 (potrebbe esserci un ritardo rispetto alle tradizionali tempistiche di Apple), oggi l’agenzia di stampa nipponica Nikkei riporta alcune fonti che, di fatto, confermano le caratteristiche del display del nuovo iPhone 8.

Stando a quanto emerso oggi, infatti, il nuovo iPhone 8 potrà contare su di un display OLED da ben 5.8 pollici di diagonale. Il display, che sarà fornito da Samsung (la casa coreana ha già un accordo di fornitura con Apple per oltre 100 milioni di unità per i prossimi anni), dovrebbe poter contare su di una risoluzione QHD, la stessa che troviamo su gran parte dei top di gamma del mondo Android.

Il nuovo display OLED di iPhone 8 presenterà, inoltre, un rapporto tra le dimensioni leggermente differente rispetto ai tradizionali 16:9 che troviamo su quasi tutti gli smartphone in commercio. Il display sarà, infatti, leggermente allungato lungo l’asse verticale. Apple, infatti, eliminerà il tasto Home per sostituirlo con una porzione inferiore del display stesso già definita “Area funzionale” che integrerà un sensore di impronte digitali, collocato al di sotto del pannello con una nuova tecnologia, ed una serie di scorciatoie e collegamenti rapidi ad alcune funzioni del sistema operativo.

Ricordiamo, in ogni caso, che Apple per il 2017 ha in programma anche il lancio dei “tradizionali” iPhone 7S e 7S Plus. I due smartphone continueranno a proporre display da 4.7 e 5.5 pollici realizzati con tecnologia IPS LCD. Solo il nuovo iPhone 8 con display da 5.8 pollici avrà il nuovo display OLED.

Leggi anche: iPhone 8: uscita posticipata per via del nuovo Touch ID

Per quanto riguarda il prezzo, la sola presenza del display OLED, novità assoluta per Apple, porterà un netto incremento del prezzo di vendita. Secondo i primi report, ancora da confermare, il nuovo iPhone 8 arriverà a costare più di iPhone 7 Plus da 256 GB. In sostanza, in Italia lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di ben 1200 Euro. Ulteriori dettagli, in ogni caso, sono destinate ad emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.