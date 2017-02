iPhone 8 potrebbe avere un prezzo superiore ai 1000 dollari, ecco le specifiche

In queste settimane, Apple è al lavoro sul suo prossimo smartphone, il nuovo iPhone 8 che dovrebbe apportare tantissime novità rispetto agli attuali iPhone e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere presentato insieme ai nuovi iPhone 7S e 7S Plus, caratterizzandosi, di fatto, come una nuova evoluzione premium della gamma di smartphone di Apple.

Il nuovo iPhone 8 dovrebbe presentare numerose caratteristiche inedite rispetto ai “tradizionali” iPhone che comporteranno un deciso incremento del già robusto prezzo di listino. Al momento, infatti, appare piuttosto realistico il superamento della soglia di 1000 dollari come prezzo di vendita del nuovo iPhone 8 che, in Europa ed in particolar e in Italia, potrebbe arrivare con un prezzo di vendita superiore anche di qualche centinaio di Euro rispetto alla soglia dei 1000 Euro.

Tra le caratteristiche tecniche inedite che troveremo nel nuovo iPhone 8 ci sarà un display OLED borderless, che andrà a sostituire il tradizionale schermo LCD, ed una nuova scocca realizzata in acciaio inossidabile e vetro curvo. Apple, inoltre, potrebbe eliminare il tasto Home, vero e proprio simbolo del design degli iPhone, inserendo il Touch ID direttamente nel display, una soluzione che potrebbe caratterizzare diversi smartphone di nuova generazione.

Il nuovo display, i materiali inediti per la scocca e il sensore di impronte digitali di nuova generazione, oltre ad un generale upgrade delle specifiche interne, comporteranno un netto incremento del prezzo del nuovo iPhone 8. Come detto, i rumors parlano di un prezzo superiore ai 1000 dollari. Come confronto, possiamo evidenziare che iPhone 7 Plus da 256 GB viene commercializzato negli USA al prezzo di 969 dollari. In Italia, quindi, il prezzo del nuovo iPhone 8 potrebbe essere pari a circa 1200 Euro considerando che il 7 Plus nella variante da 256 GB viene venduto, ad oggi, al prezzo di listino di 1159 Euro. Il nuovo iPhone 8 potrebbe essere commercializzato in più varianti ed il prezzo di 1000 dollari/1200 Euro potrebbe fare riferimento al solo modello base.

Leggi anche: Samsung ed Apple registrano un forte calo delle vendite di tablet nel Q4 2016

Come da tradizione, la presentazione della nuova generazione di iPhone ed, in particolare, di questo esclusivo iPhone 8 è programmata per il mese di settembre prossimo. Di certo, nel corso dei prossimi mesi dovrebbero emergere diverse nuove informazioni sul progetto che potrebbe cambiare radicalmente il design della gamma iPhone segnando una nuova svolta epocale per il mondo della telefonia mobile. Continuate a seguirci per saperne di più.