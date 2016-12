iPhone 8: nuovo render mostra un design spettacolare

Sono in molti a speculare sul nuovo iPhone 8 in merito a quelle che, puntualmente, sono le nuove specifiche da introdursi in ottemperanza ad un piano di rinnovamento funzionale che, quest’anno con iPhone 7, non abbiamo di certo conosciuto e c’è chi, inoltre, si prodiga nella realizzazione di nuovi mockup render volti a delineare il profilo estetico del decennale della serie.

C’è chi, di fatto, immagine un iPhone 8 dal design accattivante, come testimoniato dal nuovo render che immortala un presunto dispositivo Apple al top delle sue linee estetiche. Soluzioni che, allo stato attuale, non hanno alcun che di ufficiale, ma che testimoniano di certo il crescente entusiasmo verso un terminale che deve giocare una partita su due fronti.

Da un lato, infatti, si ha la necessità di rimediare al mezzo flop compiuto con la settima generazione di prodotti attualmente in uso che, di certo, non hanno portato a particolari stravolgimenti in merito a design e funzioni rispetto alla generazione precedente, Dall’altro, invece, c’è Samsung, che con il suo esclusivo Galaxy S8 tenta di rimediare al disastro causato da un Note 7 non dimostratosi all’altezza delle aspettative.

Molto, di fatto, gioca il design dei device e, di certo, vi è una certa affinità tra i dispositivi in termini di dimensioni, almeno da quanto visto ed appreso dai dati e con le ultime immagini. Infatti, sia Galaxy S8 che iPhone 8 riporteranno dimensioni del tutto simili ai corrispettivi predecessori, giocando invece sulle implementazioni che consentiranno di gestire al meglio il rapporto screen-to-body, ottimizzato al fine di garantire una più ampia superficie di contatto, riducendo al minimo l’ingombro dei bordi in tutte le direzioni.

Importante, a tal fine, si renderà l’implementazione on-board delle nuove soluzioni OLED da attivarsi con il modello di punta avente display Edge-to-Edge. Non risulta chiaro, al momento, se le soluzioni saranno dei Quad-Edge o, eventualmente, dei “semplici” dual-Edge con previste curvature solo ai lati.

Dall’immagine sopra, di fatto, possiamo vedere come il rapporto tra display e superficie di contatto sia ottimizzato oltre ogni ragionevole limite. Nessun tasto fisico a corredo del pannello frontale emerge dai render, così come già ipotizzato nel corso di queste ultime settimane da coloro che hanno presumibilmente pensato ad un’implementazione “underskin” con sensore per le impronte digitali posto al di sotto del pannello stesso.

Potrebbe essere questo il design reale dell’iPhone 8? Non mancheranno di certo altre occasioni per apprendere, in via ufficiale e non, delle presunte fattezze di questo straordinario telefono. Intanto, puoi lasciarci una tua personale opinione. Che cosa ti aspetti dal prossimo iDevice di Cupertino? A te l’ultima parola.

