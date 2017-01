iPhone 8 rivoluziona design: “sandwich” di vetro e acciaio inox, costerà di meno?

Qualche giorno fa, Apple ha festeggiato i dieci anni dall’uscita del primo iPhone. Telefono che ha rivoluzionato il modo di usare e di pensare la telefonia mobile. Ancora oggi Apple fa scuola, lanciando idee innovative alle quali la concorrenza attinge ogni volta a piene mani. E, in taluni casi, anche in modo palese ed imbarazzante. Steve Jobs ha lasciato un grande vuoto nell’azienda, ma anche grandi eredi capaci ancora di avere quella fame e ambizione proprio come lui. Infatti, tante sono le aspettative anche intorno ad iPhone 8. Il quale segna un’importante rottura rispetto al passato per quanto concerne il design. Che sarà in acciaio inox proprio come già avvenuto con iPhone 4, ma questa non è l’unica novità. Vediamole di seguito.

Apple 8, un sandwich tra vetro e acciaio inox

Come riporta GsmArena, Apple 8 avrà una struttura in acciaio inox, con vetro sia sul fronte che sul retro. Tanto che i commentatori già parlano di design ‘a sandwich di vetro’. Una rottura rispetto al passato in termini di design, sebbene già c’è stata una parentesi, con iPhone 4. A fornire i materiali sempre due aziende di fiducia per Apple: Foxconn e Jabil. Essi utilizzeranno un particolare processo di forgiatura in acciaio inox per il telaio del nuovo portatile, e condivideranno ordini tra loro. Ciò comporterà anche una riduzione di costi per Apple, stimata in circa il 30-50% in meno rispetto all’alluminio usato solitamente. Inoltre, ci sono vantaggi anche in termini di qualità produttiva stessa: il controllo di qualità per la forgiatura dell’acciaio inossidabile è molto “più stabile”.

iPhone 8, in acciaio inox costerà di meno?

In molti già sperano che questo abbattimento di costi dovuti al nuovo design in acciaio inox potrebbe portare a una riduzione anche del prezzo di iPhone 8. Come logica induce a pensare. Ma queste speranze si scontrano col fatto che Apple dovrebbe rifornirsi dalla rivale Samsung per i display con tecnologia AMOLED. Molto più costosi di quelli in LCD tradizionali della linea iPhone. Pertanto, il denaro risparmiato in termini di design dovrebbe essere destinato ai display. Vi terremo aggiornati.

