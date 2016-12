iPhone 8 con TouchBar: il nuovo video concept

I device di Cupertino appartenenti alla line-up iPhone 8 dovranno essere, in via obbligata, dei telefoni davvero straordinari, causa un Galaxy S8 che tenterà il tutto per tutto alla riconquista di un primato che con Note 7 non ha potuto perseguire e di un device che, per Apple, si traduce nel decennale della serie ed in una seria rivalutazione dell’attuale linea, la quale non ha di certo impressionato in quanto ad innovazione tecnica.

C’è chi si prodiga nella realizzazione di nuovi concept iPhone 8 che affianchino alle verosimili condizioni di ricarica wireless rapida ed al Touch ID integrato “underskin” alla base di display, con i meno probabili sistemi di integrazione per la TouchBar vista per i MacBook Pro 2016 di ultima generazione. A dire il vero, una misura che in molti non hanno fatto mistero di ritenere superflua.

Ad ogni modo l’idea potrebbe apparire interessante e consentirebbe di estendere il parco funzioni in relazione alla singola applicazione presa nel suo contesto, così come visto per gli ultimi notebook della serie Apple.

Ovviamente, trattasi di sole ipotesi prive di alcun fondamento ma, con Apple, non si sa mai che cosa aspettarsi veramente. Di seguito, pertanto, ecco il nuovo video iPhone 8, il quale fornisce una panoramica veloce su quelle che, secondo il designer, dovrebbero essere le nuove funzioni hardware e software integrative.

Che cosa ne penate in proposito? Lasciateci pure tutte le vostre personali impressioni in vista di aggiornamenti che forniscano informazioni ufficiali al riguardo.

