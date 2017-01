iPhone 8: nuovo video concept non ufficiale fornisce dettagli sul design

Nonostante la sua data di presentazione sia ancora lontana, iPhone 8 è un terminale per il quale si sta facendo un gran discutere. Sicuramente, insieme al Galaxy S8, è uno dei telefoni più attesi dell’anno.

Il contenuto, realizzato per mano di ConceptsiPhone, sintetizza tutte le dicerie diffuse nel periodo sotto forma di concept render che fanno capo ad un design iPhone 8 Premium.

Nel video prende possiamo vedere la famigerata variante colore iPhone 8 Jet White, già ipotizzata per iPhone 7 ed iPhone 7 Plus. Non manca il doppio sensore per la fotocamera digitale posteriore, portata avanti con la versione Plus dell’attuale top di gamma e riproposta qui in versione migliorata.

Il design, letto in questi termini, non è affatto dissimile dall’attuale line-up, sebbene si scorgano appena delle sottili differenze. I bordi risultano, infatti, essere leggermente squadrati, mentre il lettore TouchID rimane in posizione standard, sebbene circondato ora da un anello luminoso.

Le più grandi novità riguardano, invece, il pannello sul profilo frontale, che ospiterebbe ora soluzioni di tipo Edge-to-Edge alla stregua degli S7 Edge visti al MWC 2016 di Barcellona per Samsung. Nessuna cornice, quindi, e ampia superficie di contatto.

Il video chiude con l’introduzione allo Smart Connector, elemento ripreso con iPad Pro e che sarebbe dovuto giungere anche in concomitanza all’uscita degli ultimi top di gamma. Difficile, al momento, capire se possa essere realmente questa una discriminante tra l’attuale generazione di prodotti e quella immediatamente successiva.

L’autore del video mette in risalto un potenziale Smart Connector Dock, il quale potrebbe verosimilmente offrire un metodo alternativo di ricarica che lascia libera la Lightning Port. Improbabile, invece, l’ipotesi di un Dock Continuum, così come ipotizzato da molti in queste settimane.

Ad ogni modo, a meno di quest’ultima considerazione, i concept iPhone 8 mostrati potrebbero non essere poi così lontani dalla realtà. Ecco che cosa è stato proposto:

