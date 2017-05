iPhone 9: nuove indiscrezioni indicano la possibilità di avere un display da ben 6.46 pollici

C’è grande attesa per un iPhone 8 che segnerà le sorti del decennale della fortunata serie di smartphone Apple ma, ad ogni modo, c’è già chi si sbilancia in merito a quella che sarà la serie successiva di prodotti, per la quale si indica la possibilità di ricevere sistemi con unità di visualizzazione da ben 6.46 pollici.

Accanto alle sempre più incalzanti indiscrezioni sul prossimo iPhone 8, da presentarsi in sede di Keynote 2017 e Settembre, si colloca l’hype generato da una notizia che indica nei prossimi iPhone 9 la possibilità di avere a che fare con sistemi equipaggiati con schermi da 6.46 pollici. Si tratta chiaramente di pure e semplici indiscrezioni di sorta, dalle quali Apple si guarda bene dal rilasciare dichiarazioni ufficiali o smentite.

I tempi, di fatto, sono fin troppo precoci. Ad ogni modo, non è difficile pensare che il colosso di Cupertino possa manifestare l’intenzione di cambiare radicalmente il form factory e le dimensioni dei propri terminali, in modo da adeguarsi al trend del momento ed alla future richieste di un pubblico sempre più esigente ed attento all’estetica ed alla multimedialità. Per iPhone 9, di fatto, si parlerebbe di display OLED con dimensione variabile tra i 5.8 ed i 6.46 pollici.

A quanto pare, questa previsione giunge in diretta relazione ai piani previsti da Samsung che, come ormai risaputo, garantirà le forniture di supporti OLED alla compagnia di Tim Cook gia da quest’anno. Stando a quanto riferito, infatti, le varianti da 5.8 e 6.46 pollici occuperanno la scena dei device del prossimo anno, e porteranno ad un notevole incremento del volume di produzione.

La fonte, tra l’altro, riferisce dell’ormai consolidato accordo raggiunto tra le parti. Un accordo preso con l’impegno di una non divulgazione pubblica dei dettagli. Con ogni probabilità, di fatto, il discorso potrebbe essere incentrato proprio sull’aspetto “dimensione display”.

La fonte, inoltre, rivela anche ulteriori dettagli emersi in via del tutto non ufficiale a proposito dei nuovi sistemi per la ricarica wireless, del Touch ID e dei sistemi integrati per la Function Area del display. Innovazioni che avremo probabilmente modo di conoscere in vista della presentazione del nuovo iPhone Edition.

Si tratta, ovviamente, di rumor decisamente troppo prematuri per essere presi sul serio. Da parte nostra, quindi, ci riserviamo il diritto di prendere l’informazione con le pinze. Sono invece confermate quelle che saranno le dimensioni del display per le unità di quest’anno, che equipaggeranno OLED Screen da 5.8 pollici su una scocca leggermente più ampia dell’iPhone 7 da 4.7 pollici.

Voi che cosa ne pensate? Credete che un display da 6.46 pollici, per quanto ottimizzato nel form factory, possa concorrere a migliorare l’user experience in ambito mobile? A voi tutte le considerazioni sul caso.

