iPhone, Apple introdurrà display OLED su tutti i modelli entro il 2019

Un nuovo rapporto dalla supply chain di Apple sostiene che la compagnia di Cupertino stia progettando di implementare il display OLED in ogni modello di iPhone entro il 2019, con l’azienda che dovrebbe adottare i pannelli OLED per un totale di 60 milioni di unità di iPhone 8, pari a circa il 40% della produzione totale di iPhone. Secondo quanto riportato la società californiana raddoppierà l’adozione dei pannelli OLED nel 2018, prima di completare la migrazione verso i modello OLED nel 2019.

Lo stesso report suggerisce che sia Samsung sia Inteflex stanno attualmente preparando la produzione di pannelli con circuiti stampati flessibili (FPCB) per l’iPhone 8 di quest’anno. In particolare, la compagnia di Seul sta iniziando un ampliamento del suo stabilimento Electro-Mechanics in Vietnam per sopperire all’ingente richiesta di fornitura di Apple.

Samsung e Inteflex forniranno i display OLED di iPhone 8

La società americana prevede di introdurre i pannelli OLED su tutti i suoi iPhone entro il 2019, con una prima manche quest’anno pari al 40% della propria gamma smartphone, l’80% nel 2018 e il restante 20% nel 2019. Per la linea iPhone del 2017, si prevede che Apple manterrà i pannelli LCD solo per modelli denominati come 7s e 7s Plus, rendendo il display OLED esclusiva di iPhone 8. Il rapporto della supply chain di oggi riporta, inoltre, che la compagnia di Cupertino utilizzerà tre differenti fornitori per la produzione dei pannelli OLED e gli ordini per ciascuno sarà stabilito tra il mese di aprile e maggio.

LEGGI ANCHE: Apple Pay, ufficiale l’arrivo anche in Italia

Secondo quanto riportato fino ad oggi, iPhone 8 includerà un display OLED edge-to-edge con un sensore per le impronte digitali, Touch ID, integrato all’interno dello schermo. Il display OLED avrà dimensioni pari a 5.8 pollici, mentre la porzione di primaria interazione con l’utente sarà di 5.15 pollici e al di sotto sarà implementata una fila funzione. Gli altri due modelli si rumoreggia possano mantenere lo stesso design in alluminio degli attuali 7 e 7 Plus.