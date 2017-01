iPhone: le 15 migliori app gratuite per sostituire quelle di Apple

Nonostante le applicazioni predefinite di Apple siano ricche di numerose funzionalità e con gli anni abbiano acquisto un interfaccia grafica sempre più completa, peccano ancora di alcune caratteristiche che le rendono facilmente sostituibili. A sopperire alle mancanze di tali app vi è un App Store ricco di valide alternative, spesso migliori, delle applicazioni native. Nel seguente articolo abbiamo elencato quali, secondo noi, sono le 15 applicazioni di terze parti migliori delle predefinite di Cupertino per iPhone.

Microsoft Outlook invece di Mail

Microsoft ha acquisito Acompli, app per la gestione delle email, nel dicembre del 2014, e da essa ha sviluppato Outlook. Attualmente Outlook rappresenta il client per servizi di posta elettronica più elaborato e raffinato sull’App Store. A differenza dell’app nativa per iPhone, Outlook consente di creare filtri rapidi per le email non lette e le contrassegnate, oltre alla possibilità di controllare tutti gli allegati e i file che sono stati inviati. La possibilità di accedere direttamente alle schede contatti e calendario rappresentano un elemento in più per migliorare la produttività, funzioni che mancano in Mail.

Google Calendar invece di Calendario

L’applicazione di Google riprende molte delle funzioni del Calendario di iPhone, come raccogliere dati ed eventi da Google, Facebook e iCloud, tuttavia mostra tutte le informazioni in modo molto più immediato ed utile rispetto ad Apple. Nella metà superiore dello schermo viene mostrato il mese, mentre nella parte inferiore gli eventi futuri. Nella modalità giorno è sufficiente scorrere verso il basso per vedere cosa sia stato programmato, mentre un tap nell’angolo in alto a destra consente di ritornare ad “oggi”.

Evernote invece di Note

Anche se l’applicazione Note per iPhone è stato notevolmente migliorata dopo con i recenti aggiornamenti iOS, Evernote è ancora il miglior modo per creare note e condividerli tra i diversi device. Non solo è possibile realizzare note con foto e testo, ma l’app permette di modificarle, impostare promemoria e contrassegnarle in vari modi. Inoltre, la funzione di scansione dei documenti, consente di caricare immagini di quaderni di appunti e salvarli come PDF. E naturalmente supporta funzione di sincronizzazione per tutte le tipologie di dispositivo.

Google Maps invece di Mappe

Mappe ha ricevuto un recente aggiornamento che ne ha potenziato funzioni ed interfaccia, ma Google Maps rimane senza dubbi la miglior app per la navigazione, affidabile e dettagliata sia qualsiasi tipo di viaggio. Google ha sviluppato un sistema di aggiornamento in tempo reale dei dati di navigazione che sfruttando potenti algoritmi consente di registrare modelli di traffico per offrire il percorso più rapido.

Recordium invece di Memo Vocali

Una delle applicazioni meno gestite da Apple è Memo vocali, in quanto pur offrendo un buon sistema di registrazione, non consente di organizzare e elaborare le registrazioni in modo intuitivo. A nostro parere l’app più adatta a questo scopo è Recordium, disponibile a pagamento su App Store, consente di interagire al meglio con ogni registrazione, inoltre, presenta supporto di sincronizzazione con il vostro servizio cloud storage preferito, come Dropbox o Google Drive.

Spotify invece di Apple Musica

La recente introduzione del servizio di streaming musicale di Apple è di certo un ottima alternativa all’utilizzo di brani musicali caricati con iTunes, ma consente l’accesso alla libreria musicale solo pagando un abbonamento di 9,99 euro al mese. Spotify, invece, pur offrendo un servizio di musica streaming a pagamento allo stesso prezzo, consente di accedere alla riproduzione casuale senza dover sborsare un centesimo. Inoltre, essendo gratuita su Mac, PC e iPad, permette di realizzare playlist da ascoltare in modalità Shuffle da iPhone. Le playlist predefinite e aggiornate sono un plus per gli amanti della musica.

Dark Sky invece di Meteo

Tra le applicazioni meno sviluppate di Apple rientra anche Meteo, che pur funzionando relativamente bene, presenta diverse limitazioni. In alternativa ad essa, potete utilizzare Dark Sky, una app particolarmente precisa e dettagliata, in quanto offre previsioni minuto per minuto e previsioni per tutta la settimana. Grazie al tracciamento della posizione tramite GPS, è possibile ottenere notifiche sulla probabilità di pioggia e vento, tutto analizzabile tramite le simpatiche animazioni.

Mercury invece di Safari

Di certo non un browser conosciuto, ma Mercury è la migliore alternativa per iPhone a Safari o Google Chrome. Il suo punto di forza sono la velocità e le numerosi funzioni tipiche di browser per computer. E’ possibile sincronizzare tutti i segnalibri di Chrome o Firefox, salvare file dal Web, scegliere un tema e aprire fino a 10 schede completamente. Inoltre, è possibile sfogliare pagine web e immagini in modalità schermo intero da qualsiasi sito web, oltre a navigare in privato. Infine, Mercury supporta plug-in ed estensioni come LastPass, Google Traduttore e AdBlock.

Microsoft Word invece di Pages

Pages è l’applicazione per la creazione di documenti e file di testo predefinita di Apple, e pur essendo ricca di funzioni non sempre è facile da poter utilizzare con il piccolo schermo di un iPhone. Microsoft, al contrario, ha sviluppato la sua app Word per essere adatta all’utilizzo in modalità lettura, indipendente dal layout o dal tipo di documento. Inoltre, la sua interfaccia rende semplice ogni tipologia di operazione, come scrivere testi, caricare foto o creare equazioni. In più e sincronizzatile tra i vari dispositivi grazie all’account Office 365.

MyFitnessPal invece di Salute

L’applicazione Salute per iPhone può essere descritta come un aggregatore di dati provenienti da applicazioni di terze parti, ma presuppone che ogni utente utilizzi un grande quantitativo di dispositivi per il monitoraggio dell’attività fisica e della dieta. MyFitnessPal offre un valido strumento per il tracciamento degli esercizi e dei pasti. Grazie alla ricca banca dati di alimenti, consente di scansionare codici a barre per la registrazione di alcuni alimenti. Come Salute, è compatibile con oltre 60 smartband e fitness tracker e la sua interfaccia è pulita e semplice per analizzare ogni attività giorno per giorno.

VideoShop invece di iMovie

VideoShop rientra tra le migliori applicazioni per l’editing di video realizzati con iPhone e supporta il formato 4K dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus. E’ possibile aggiungere filtri, sottofondi musicali, titoli animati e persino applicare modifiche di movimento in slow-motion e time-lapse. Una volta montato il proprio video, è possibile condividerlo attraverso il social network preferito.

Microsoft PowerPoint invece di Keynote

Keynote offre una piattaforma per realizzare ottime presentazioni grazie ad un sacco di animazioni di transizione e le tante opzioni di formattazione, tuttavia, non regge il livello di PowerPoint. L’app di Microsoft consente di creare slideshow e di sincronizzare con tutti i device, oltre a permettere di visualizzare le note, quando si è collegati ad uno schermo esterno, utilizzando l’iPhone come un telecomando.

Khan Academy invece di iTunes U

iTunes U è l’app ideale per studenti che desiderano ottenere qualche informazione in più sui propri corsi di laurea come storia, scienze e lingue. L’applicazione offre anche un sacco di risorse per insegnanti, anche se non sempre è semplice sapere da dove iniziare. Khan Academy mette a disposizione una libreria di materie, suddivise in categorie e sotto categorie per perfezionare ogni tipo di argomento. Presenta anche diverse risorse per valutare la propria preparazione.

Stocks Tracker invece di Borsa

Un sacco di utenti usa l’app Borsa di Apple per valutare le azioni delle principali aziende e il livello della borsa locale. Ma Stocks Tracker rappresenta il migliore strumento per questo scopo presenta su iPhone. La sua interfaccia grafica è molto minimale e tiene traccia di indici, valute, funzioni e anche bitcoin, aggiornati in tempo reale. Ha anche un convertitore di valuta utile, ed è possibile impostare avvisi e controllare i rialzi e ribassi di un determinato mercato, interno o estero.

Microsoft Excel invece di Numbers

Numbers su iPhone è un ottima applicazione per la creazione di grafici, tuttavia Excel ricopre anche il ruolo di miglior applicazione per la realizzazione di fogli di calcolo. A differenza di Numbers offre una tastiera speciale con formule che consente di sviluppare qualsiasi lavoro in modo più rapido e facile piuttosto che utilizzare la tastiera standard.evernioteiphone app