iPhone SE richiamati alla base: Apple pronta a lanciare nuova generazione

Apple non ha certo raggiunto la frammentazione del mondo Android, ma negli ultimi anni ha compiuto scelte molto diverse rispetto agli anni che hanno segnato l’esordio nel mercato mobile. All’inizio infatti veniva proposto un unico iPhone, poi la strategia è cambiata, affiancando al modello classico altre versioni del device e questo discorso non vale solo per gli iPhone Plus, ma anche per iPhone SE, smartphone lanciato nel 2016 e analogo a iPhone 5S da molti punti di vista.

Molti utenti preferivano uno schermo da 4 pollici, le dimensioni adottate su iPhone 5 e 5S, per questo Apple decise di affiancare ad iPhone 6 un modello più maneggevole, un dispositivo di fascia media per allargare l’influenza del brand e renderlo più ampiamente appetibile. In queste ore l’azienda di Cupertino, a quanto pare, avrebbe richiamato al quartier generale gli iPhone SE invenduti, un segnale chiaro in vista del lancio di una nuova generazione. Scopriamo insieme le ultime notizie.

Nuovi iPhone SE in arrivo?

La notizia arriva da Target, grande catena di negozi attiva negli Stati Uniti, a quanto pare sarebbe arrivata la richiesta di restituzione dei dispositivi invenduti da parte di Apple. Già da qualche giorno si parla di un nuovo iPhone SE e questa notizia sembra la conferma che aspettavamo.

Non è certo che dietro questa scelta ci sia il lancio di un nuovo dispositivo, tuttavia è difficile motivarla con vendite deludenti. iPhone SE, nei suoi due tagli da 16 e 32 GB, ha infatti venduto bene e rappresenta una valida soluzione per gli utenti che prediligono iOS ma puntano sulla maneggevolezza, inoltre il costo più contenuto lo rende ancora piuttosto appetibile.

Nelle prossime settimane il caso dovrebbe essere chiarito, non tutti sono infatti concordi nel considerare imminente un nuovo iPhone SE. Ming-Chi Guo, analista esperto del mondo Apple, ritiene probabile un restyling relativo alla sola parte hardware con il look del dispositivo che dovrebbe restare inalterato. A tal riguardo, si parla anche di nuovi tagli di memoria, 32 e 128 GB.