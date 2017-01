iPhone: come trasferire tutte le tue foto su PC Windows e OSX

Apple non ha mai voluto implementare, in iPhone e iPad, la possibilità di aumentare la memoria tramite schede SD, costringendoci a trasferire le foto da iPhone a pc più spesso di quanto non succeda con altri device.

La scelta portata avanti dal colosso di Cupertino e la sempre più crescente dimensione dei file delle foto, che aumenta con l’aumentare della qualità e dei MegaPixel, porta ad avere sempre più bisogno di spazio per salvare foto, dati e procedere anche agli upgrade delle nostre applicazioni.

Se sul tuo iPhone appare il messaggio relativo alla scarsa quantità di spazio disponibile, è il momento in cui è indispensabile trasferire foto da iPhone a PC. In molti potrebbero pensare affidare i propri daiti direttamente ad iCloud ma, come ben sappiamo, lo spazio di archiviazione sul cloud di Apple è tutt’altro che infinito e, quindi, prima o poi ci troveremo di fronte ad una scelta obbligata.

Vediamo come fare:

Come scaricare foto da iPhone su Windows

Collega il tuo iPhone al PC utilizzando il cavo USB Lighting (quello in dotazione col telefono, che utilizzi per ricaricare il cellulare). Se hai installato iTunes correttamente, il tuo dispositivo iOS sarà riconosciuto automaticamente da Windows.

Se iTunes non è installato, puoi scaricarlo ed installarlo dalla sua pagina di download ufficiale.

Una volta installato ed avvenuto il riconoscimento automatico del device, dovremo acconsentire all’utilizzo del software toccando il pulsante Autorizza al messaggio in sovra-impressione sul nostro iPhone. Bene, dovremmo essere in grado ora di visualizzare il nostro telefono.

Adesso che il nostro telefono si è interfacciato a Windows, capirai come scaricare le foto da iPhone su PC seguendo uno dei due metodi possibili, sia davvero semplice. La prima via, si rende utile nel caso in cui il nostro Personal Computer fosse equipaggiato con l’ultima release di Windows 10. Infatti, tramite Raccolta foto di Windows 10, potremo procedere all’export su PC tramite wizard. La seconda strada, invece, è quella classica prevista da Esplora Risorse per il download foto iPhone su PC. La scelta dipende dal tipo di sistema installato e, fondamentalmente, dalle preferenze.

Scaricare fotografie da iPhone su Windows 10 con la App Foto

Con Windows 10 ogni operazione è stata automatizzata e semplificata al massimo. Attraverso l’app integrata foto saremo in grado di importare direttamente il rullino foto di iphone al PC senza passare per ulteriori programmi.

Collega il telefono al PC

Controlla il il tuo iPhone, potrebbe essere necessario sbloccarlo

Avvia l’app Foto. Puoi farlo direttamente dalla barra di ricerca di Cortana, digitando appunto “Foto” nel campo di ricerca.

Accedi al menu Raccolta

Clicca Importa (lo trovi in alto a destra).

(lo trovi in alto a destra). Seleziona il tuo iPhone dalla lista dei dispositivi. Saremo quindi in grado di importare foto iPhone su PC, in modo del tutto automatico.

in modo del tutto automatico. Clicca “Continua” e partirà il trasferimento.

Adesso basta soltanto specificare dove vogliamo salvare tutte le nostre foto (hard disk del PC o esterno, chiavetta, NAS o quello che preferite), potendo inoltre specificare se eliminare le foto dal vostro iPhone a seguito del trasferimento.

Trasferire le foto iPhone su Pc con Esplora Risorse

Ancora più rapida ed immediata risulta essere la procedura tramite Esplora Risorse. In questo caso non hai bisogno neanche dell’applicazione.

Collegato il tuo iPhone al computer

Controlla il il tuo telefono, potrebbe essere necessario sbloccarlo

Clicca l’icona “Documenti” nella barra delle applicazioni

nella barra delle applicazioni Nella colonna di sinistra clicca su iPhone di *tuo nome*, ed accedi quindi ad esso proprio come se fosse una normale chiavetta USB.

*tuo nome*, ed accedi quindi ad esso proprio come se fosse una normale chiavetta USB. Apri la Cartella Internal Storage > DCIM, per vedere tutte le foto che hai sul telefono.

Da qui potrai fare un semplice copia-incolla nella posizione desiderata per salvare foto iPhone su PC. Se hai fretta:

Premi CTRL+A per selezionare tutte le foto

per Premi quindi CTRL+C per copiarle

per Clicca “Immagini ” nella colonna a sinistra

” nella colonna a sinistra Premi quindi CTRL+V per trasferire tutte le tue foto

In questo caso ricordati però di cancellare manualmente tutte le foto dal telefono.

Trasferire le foto da iPhone su Mac

Scaricare le foto dal vostro iPhone al vostro computer Apple è estremamente semplice. iTunes è integrato nel vostro sistema operativo, vi basterà quindi collegare il vostro telefono al vostro Mac per vederlo riconoscere automaticamente. La procedura è uguale per tutti i dispositivi Apple, siano essi MacBook, Mac pro o iMac.

Scaricare le foto iPhone su Mac

La app “Foto” di OSX è ancora più semplice di quella per PC, e consente di scaricare le vostre foto iPhone in pochissimi passaggi.

Collega il tuo iPhone al tuo Mac

Controlla il display, potresti dover sbloccare il tuo dispositivo iOS usando il codice.

Se non si apre automaticamente, avvia l’app Foto .

. Se non si fosse aperta in automatico la schermata Importa, fai clic sul pannello “Importa” nella parte in alto dell’app Foto, oppure fai clic sul nome del dispositivo nella barra laterale di Foto.

Se vuoi importare una selezione di foto, clicca le foto desiderate e quindi Importa selezionati. Se vuoi importare tutte le ultime foto, clic su Importa tutte le nuove foto.

Quando l’importazione sarà stata completata, avrai la possibilità di scegliere se eliminare le foto dal tuo telefono automaticamente, selezionando “Elimina Elementi“.