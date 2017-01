Iphone8 con sensori biometrici nel display: ecco gli ultimi rumors

Le ultimissime indiscrezioni di Iphone8 parlano di un display avanzatissimo, che incorpori direttamente tutti i sensori biometrici necessari all’autenticazione. Il display di iPhone8 sarà inoltre, con tutta probabilità, completamente borderless.

La scelta di rimuovere i bordi ci proietta ancora di più nel futuro, soprattutto se pensiamo ai cellulari che ci propongono le serie TV di fantascienza, Black Mirror su tutti. La diagonale di 5.8″ inoltre, insieme all’assenza dei bordi, consentirà quindi di avere un iPhone delle dimensioni identiche alle attuale, ma con uno schermo di ben 0.3″ più ampio (la dimensione dei bordi appunto).

E’ data praticamente per certa la partnership con Synaptics, che offre un sistema ottico di rilevazione delle impronte, dando quindi la possibilità di eseguire tutte le procedure di autenticazione senza bisogno di contatto fisico, posizionando appunto il sensore sotto lo schermo, ma volendo anche in un punto qualsiasi della scocca, eliminando totalmente la necessità di qualsiasi pulsante fisico.

Personalmente sono un fan del pulsante iPhone, e l’ho sempre visto come il punto di distinzione tra Android e iPhone, ma devo ammettere che l’idea di sbloccare il cellulare semplicemente toccando lo schermo è decisamente allettante.

I sistemi Synaptics in realtà sono moltissimi e molto complessi, ed a questo stadio non possiamo neanche escludere un sistema di autenticazione biometrico attraverso la fotocamera frontale. In questo caso sarebbe ancora più semplice sbloccare il proprio iPhone 8: basterà guardarlo.

iPhone 8 uscirà in occasione del 10° compleanno di iPhone, e siamo sicuri che l’azienda di Cupertino sta lavorando duramente per creare un telefono davvero in grado di fare la storia.