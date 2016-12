In Italia un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge: ecco le novità

Nemmeno durante le festività natalizie si ferma l’evoluzione software degli smartphone di Samsung, considerando il fatto che oggi 26 dicembre è stata avviata la distribuzione di un nuovo aggiornamento dedicato al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. Si tratta del pacchetto software XXU1BPLB, che in realtà aveva fatto il proprio esordio sul mercato già nei giorni scorsi ma che stando alle segnalazioni delle ultimissime ore sta mettendo piede una volta per tutte anche qui in Italia.

Come sempre avviene in questi casi, tutti si chiedono cosa cambierà per il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge una volta portato a termine il download. Ebbene, secondo quanto trapelato in giornata pare che il produttore coreano si sia limitato a rendere disponibile per il pubblico italiano semplicemente la patch di sicurezza aggiornata al 1 dicembre, evitando in questo modo grossi scossoni rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare fino ad oggi.

Non è un caso che il peso dell’aggiornamento sia piuttosto limitato, andando appena oltre la soglia dei 270 MB. Insomma, siamo perfettamente in linea con gli standard ai quali ci siamo abituati nel corso del 2016, in cui non sono mai mancati gli aggiornamenti mensili per top di gamma come il Samsung Galaxy S7 e lo stesso Samsung Galaxy S7 Edge. Probabile qualche piccolo passo in avanti in termini di stabilità, oltre alla già citata questione della sicurezza.

Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback da parte degli utenti italiani, ricordando ai nostri lettori che, per ora, l’aggiornamento XXU1BPLB risulta disponibile via OTA per chi ha acquistato lo smartphone nella versione “no brand”. Per coloro che sono legati agli operatori, invece, dovrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno come spesso avviene in queste circostanze.