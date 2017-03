Jeff Bezos, CEO Amazon, ha guidato un robot gigante: eccone altri cinque che potrebbero piacergli

Sembra una scena tratta da un film di fantascienza ma è tutto vero: Jeff Bezos, numero uno di Amazon, durante la conferenza MARS ha dato spettacolo. L’argomento dell’evento non era il Pianeta Rosso, come potrebbe suggerire il nome, bensì la tecnologia robotica. Momento di grande impatto quando Bezos si è mostrato alla platea all’interno di un robot gigantesco, chiamato Method-2 Robot, alto ben 13 piedi. Mr Amazon non ha avuto alcuna esitazione nel lanciarsi alla guida del curioso mezzo.

Jeff Bezos in stile Iron Man, quindi, il gigantesco robot è stato realizzato dalla Hankook Mirae Technology, realtà imprenditoriale sudcoreana che ha tramutato in realtà mezzi che fino a oggi era difficile immaginare fuori da un Manga. Si tratta di un prototipo, non è ancora in grado di mantenere l’equilibrio da solo, ma la rivoluzione dei robot è già tra noi. Vi presentiamo cinque macchine che piacerebbero molto a Bezos, scopriamoli insieme.

Cinque mega robot da fantascienza

Iniziamo dal Kuratas Mech Suit, un apparecchio da un milioni di dollari provvisot di mitragliatori gatling in grado di scaricare 6000 colpi al minuto. Una macchina da guerra che non ha paura di niente, curioso che sia disponibile in vendita sul Amazon Japan. Il vecchio Jeff non avrà problemi a fare una telefonata per garantirsene uno. Vediamolo all’opera.



Questo sembra davvero uscito da un film della Pixar, si chiama Hajime Bipedal Robot ed è alto la bellezza di 13 piedi e pesa oltre 600 libbre. Come potete vedere dal video, ha ancora qualche problemino nel camminare, ma vista la mole non gliene facciamo una colpa.



Eccoci al Megabots Mk. Fighting Robot, già il nome è tutto un programma. Nell’estate del 2015 gli Stati Uniti hanno realizzato il primo mega robot pilotabile, parliamo di un bestione di 15 piedi e 12 mila libbre, un colosso che incute timore solo a vederlo. Si muove su cingoli e risulta ben più veloce dei suoi “colleghi” bipedi..



Il mezzo che vi presentiamo ora è davvero insolito. Si chiama The Mondo Spider e si presente come un mezzo a otto gambe, che cammina come fosse un ragno. Una macchina alimentata a diesel, che prevede anche un modulo a energia solare, vi facciamo vedere le gesta di questo curioso animaletto robotico in occasione del Burning Man 2009



Chiudiamo il quintetto restando in tema di animaletti meccanici. Ecco a voi il Mantis Hexapod Robot, una bestiona da quasi 2000 mila chili provvista di una serie di sensori, compresi sensori angolari e inclinometri, che gli consentono di camminare. Le 18 pompe idrauliche nelle sue gambe sono controllate da un PC Linux.