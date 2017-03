Juventus-Milan in diretta streaming, come guardarla in 4K: tv compatibili e requisiti Premium

Juventus-Milan è senza ombra di dubbio la partita di cartello del prossimo turno in Serie A, considerando la lotta scudetto e quella per conquistare un posto in Champions League, motivo per il quale molti utenti che non si troveranno a casa proveranno a guardare il match in diretta streaming. Allo stesso tempo, però, esattamente come avvenuto lo scorso mese di aprile in occasione del derby tra Milan ed Inter gli abbonati a Mediaset Premium potranno godersi lo spettacolo addirittura in 4K.

DIRETTA STREAMING – Partiamo dagli appassionati che non si troveranno a casa stasera. L’incontro sarà dato su Sky e Mediaset Premium, motivo per il quale dovrete essere abbonati all’una o all’altra TV, utilizzando le rispettive app per lo streaming nel caso in cui il pacchetto relativo alla Serie A dovesse essere incluso nel vostro abbonamento. SkyGo funziona solo con gli smartphone Samsung ed Asus più recenti lato mobile, mentre come Premium Play richiede browser come Internet Explorer o Firefox (in entrambi i casi non va bene Chrome).

JUVENTUS- MILAN IN 4K, I REQUISITI – Nel caso in cui doveste essere abbonanti a Mediaset Premium, come accennato, avrete la possibilità di seguire la partita in programma allo Juventus Stadium con la risoluzione 4K, decisamente un passo avanti rispetto allo standard HD al quale tutti si sono abituati in questi anni. Prima di analizzare le tv compatibili, ricordate che avete bisogno di una Premium Smart Cam o CamHD, oltre a sintonizzarvi a partire dalle 20.45 sul canale “Premium Sport 4K”, vale a dire il 391 del digitale terrestre.

TV COMPATIBILI – Quali sono le tv compatibili per guardare Juventus-Milan in 4K? Mediaset Premium ha pubblicato in queste ore un elenco ufficiale che dovrà essere preso in esame con grande attenzione dal pubblico, perché alcuni modelli 4K già oggi risultano essere abbastanza obsoleti. Insomma, non tutti potranno usufruire di questo servizio, motivo per il quale il consiglio è quello di consultare l’apposito link. In alternativa, se non vi troverete a casa, potete sempre guardare Juventus-Milan in diretta streaming.