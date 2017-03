Kena Mobile: scoperto il logo dell’operatore virtuale TIM

by Nunzio Soviero





TIM si avvicina sempre di più a quello che è il mercato degli operatori virtuali con Kena Mobile, sempre più vicina ad essere annunciata ufficialmente, grazie anche alla pubblicazione del logo ufficiale del nuovo operatore.

Kena Mobile, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato di TIM, Flavio Cattaneo, punterà ad offrire qualità e poche tariffe, ma perfettamente su misura per la clientela. Queste le sue testuali parole:

Abbiamo pensato a un nuovo marchio che definirei “no frills”, più che low cost: avrà offerte semplici, pochissime tariffe per un cliente attento al prezzo e all’essenzialità piuttosto che a servizi aggiuntivi. Il tutto comunque di qualità

Ma passiamo al logo, come potete notare in queste due immagini, esso riprende il simbolo del personaggio mitologico, il guerriero Kena, in contrasto con i due colori di sfondo giallo e bianco.

Ci vorranno ancora dei mesi prima che il nuovo MVNO di casa TIM sia disponibile, poi finalmente potremo conoscere tutte le offerte che verranno proposte alla clientela, e valutare il servizio di assistenza.