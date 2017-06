La Cina si prepara ad un nuovo sbarco sulla Luna con equipaggio

La Cina sembra essere vicina al suo sogno di portare l’uomo sulla Luna. Ed è talmente vicina al suo scopo da aver approvato un progetto lunare con equipaggio. Yang Liwei, vice direttore generale della China Manned Space Agency, ha confermato il coinvolgimento del paese del Sol Levante in una preparazione preliminare per una missione lunare con equipaggio.

L’intento era già stato confermato nel 2016 ed era stato propagandato negli ultimi anni come uno degli obiettivi principali delle sue ambizioni in merito all’esplorazione spaziale. Ma solo questa settimana, e in occasione della Global Space Exploration Conference di Pechino, ne hanno confermato l’avvio della pianificazione.