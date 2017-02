Con la nuova Apple TV arriva lo streaming dei contenuti 4K

Un nuovo rapporto diffuso nel corso di questi ultimi minuti da Bloomberg fornisce gli estremi per lo sviluppo della nuova Apple TV di quinta generazione che tra le sue specifiche riporta finalmente la possibilità di realizzare uno streaming 4K dei contenuti video. Il riferimento esplica infatti a chiare lettere il codice J105 che lascia ad intendere lo sviluppo del nuovo set-top box di Cupertino.

Nonostante il focus mediatico degli ultimi tempi abbia donato ampio spazio al nuovo iPhone 8, l’Apple TV riveste un ruolo importante nel processo di sviluppo delle piattaforme interattive Apple che contano ora sul supporto di Timothy D. Twerdhal, ex-capo della sezione sviluppo Amazon Fire. La nuova personalità punta di fatto al rilancio delle piattaforme e ad una sana competizione con i rivali in carica da vedersi nella stessa Amazon e di Roku nel merchandising dei set-top box.

La quarta generazione delle Apple TV ha portato all’introduzione dell ‘App Store ed un potenziale maggiore in ambito gaming. Miglioramenti che di fatto potrebbero trovare ulteriori ottimizzazioni ed integrazione nella prossima generazione di prodotti. Le stime forniscono un dato sul maturato interesse della clientela nei confronti dei prodotti che in Italia, contrariamente agli USA, non hanno suscitato un marcato interesse. In vista di futuri piani di revisione e miglioramento la situazione potrebbe decisamente cambiare. Resta ancora da capire come e se l’azienda riuscirà a porsi margine di servizi di portata internazionale come Hulu, Netflix e gli altri protagonisti della scena internazionale dello streaming video. E voi che ne pensate al riguardo?

