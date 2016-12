Ecco la prima strada a pannelli solari del mondo

Il mondo delle quattro ruote sta cambiando radicalmente, il tutto con un occhio alla tutela dell’ambiente. Si fa un gran parlare di auto a guida autonoma, con Tesla a guidare il gruppo dell’innovazione, ma c’è molto altro nel futuro che ci attende. Dalla Francia arriva una notizia positiva, che fa finalmente ben sperare. La prima strada al mondo a pannelli solari.

Si tratta solo di un piccolo inizio, ma questa innovazione potrebbe aprire le porte a un nuovo modo di intendere la viabilità. Una piccola città in Normandia mostra la strada a tutta Europa. Scopriamo insieme cosa è successo e perché potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era.

Un chilometro di pannelli solari

Presso Tourouvre-au-Perche in Normandia è stato inaugurato un progetto ambizioso e innovativo, solo un chilometro ma destinato a far parlare di sé. E’ la prima strada al mondo a pannelli solari, un’opera in grado di fornire illuminazione stradale a tutto il paese.

5 milioni di euro, a tanto ammonta il costo dei lavori, l’esborso non è indifferente ma questo non fa dubitare della bontà del progetto. Colas, l’azienda che ha realizzato la strada, ha pronti in serbo altri 100 progetti analoghi, alcuni dei quali verranno realizzati fuori dai confini francesi.

I pannelli solari sostituiscono l’asfalto, una soluzione non adottabile ovunque, tuttavia l’idea potrebbe essere esportata con successo. Staremo a vedere se altri seguiranno l’esempio.