Le funzioni Messenger arrivano sulla versione desktop di Facaebook

Dopo il lancio di Messenger su terminali mobile, il team Facebook ha integrato la sua app di messaggistica anche nelle versioni desktop dell’applicazione ricalcando appieno i layout grafici voluti per smartphone e tablet.

La nuova interfaccia mostra sulla colonna di sinistra la dicitura Messenger che affianca il logo distintivo e sostituisce la classica dicitura inbox. Le funzionalità e l’interfaccia grafica utente ricalca appieno le forme e le feature viste per le riepettive controparti mobile.

Troviamo quini le icone circolari che indicano i profili e lo stato di lettura dei messaggi, la tastiera con annesse GIF, stickers, allegati, nonché il pulsante per dare un like (pollice), le emoji rapide e le indicazioni sull’ultimo accesso utente.

Tramite il pulsante “i” posto in alto a destra si accede alle impostazione della chat in cui si trovano le opzioni per l’assegnazione dei nickname e la lista dei partecipanti ad eventuali gruppi. Da qui possiamo anche rendere muta la conversazione, cambiare il colore del tema ed assegnare un link rapido alla pagina Facebook di un nostro amico, nonché visualizzare le anteprima sui contenuti multimediali scambiati nella conversazione.

L’icona dell’ingranaggio posta in alto a sinistra serve poi per garantirsi l’accesso alla lista dei contatti attivi al momento. Da qui, inoltre, si ha la visualizzazione dei messaggi ricevuti da utenti che non sono nostri amici e delle chat archiviate.

Anche in questo caso la UI del News Feed rende attive le Chat Tabs allo stesso modo della versione Facebook Messenger Mobile. Ritroviamo la lista dei contatti attivi e le opzioni per gestire i tab e disattivare le conversazioni selettivamente per alcuni contatti.

Allo stato attuale il rilascio della nuova interfaccia grafica e delle nuove funzioni pare abbastanza esteso, sebbene alcuni pulsanti potrebbero non essere ancora visibili per tutti. Tra i pulsanti mancanti possiamo avere quello per l’invio di note audio, l’avvio di chiamate e videochiamate, o lo scatto di una foto con la fotocamera del PC.

La versione realizza quindi una perfetta integrazione dell’applicazione principale con le nuove funzioni di messaggistica, contrariamente a quanto avvenuto su mobile, dove è stata disposta la creazione di due app separate (Facebook e Messenger). Le intenzioni della compagnia, in questo frangente, appaiono quindi poco chiare.

Per questo 2017 il team di sviluppo guidato da Mark Zuckerberg conta di introdurre una serie di interessanti novità già anticipate ad inizio anno da David Marcus, il quale riferisce della potenziale creazione di un salotto virtuale in cui intrattenere conversazioni con amici e familiari (una sorta di chat rooms) e funzionalità aggiuntive per la fotocamera, da utilizzarsi quale principale mezzo di comunicazione alternativo all’uso della tastiera virtuale.

Quali altri cambiamenti prospetta Facebook per questo nuovo anno? Lo scopriremo a tempo debito. Nel frattempo facci conoscere la tua personale opinione al riguardo. Che cosa ti aspetti di trovare tra le nuove funzioni della piattaforma? Spazio a tutti i commenti.

