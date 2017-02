Lenovo Miix 320: ecco il nuovo convertibile 2 in 1

A distanza di qualche ora dalla divulgazione dei dettagli sul nuovo Lenovo Yoga 520 giunge notizia di un Miix 320 che come tutti i device della serie di classifica come un convertibile 2 in 1 con tastiera removibile, il che consente quindi di utilizzarlo sia come notebook compatto che come tablet.

Rispetto al modello siglato Miix 310 non vi è un significativo cambiamento sul fronte delle specifiche hardware, essendo di fatto il classico Intel Atom x5-z8350 al centro del sistema, ma ciò che cambia è invece il design che assume caratteri decisamente più moderni e ricercati. In questo frangente non mancano nuovi speaker, ora posizionati lungo il profilo inferiore sul lato lungo.

La scheda tecnica rimane tutto sommato invariata e conta sulla presenza di:

Display: IPS da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280 x 800) o FHD (1920 x 1200 pixel)

Allo stato attuale mancano i dettagli sui prezzi di listino dei nuovi Lenovo Miix 320, sebbene alcuni retailer statunitensi abbiano provveduto all’upload di una configurazione base (codice:320-10ICR) che riporta un prezzo di $320. Il cuore operativo del sistema si basa su una distribuzione ufficiale Windows 10 Home Edition. Che cosa te ne pare di questo prodotto? A te tutti i commenti.

