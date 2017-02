Lenovo Miix 320: il convertibile debutta al MWC 2017, ecco le specifiche ed i prezzi

Dopo aver incontrato i nuovi Lenovo Yoga 520 e 720 la società ha presentato al pubblico una nuova line-up di prodotti rientranti nel segmento dei dispositivi convertibili che seguitano ai terminali della linea Miix 310 ponendo in essere la nuova generazione contraddistinta ora da alcune peculiari specifiche distintive.

Nonostante riprendano in parte le caratteristiche viste con la generazione precedente i nuovi Lenovo Miix 320 introducono di certo alcune migliorie di sorta che vedono in primo piano un design decisamente curato che offre nella leggerezza di un 10.1 pollici tutta l’interattività che serve per operare in mobilità con i nostri documenti, file e contenuti multimediali.

Si tratta di un device con dock staccabile su solido aggancio magnetico. Pesa 550 grammi senza tastiera e si porta ad appena 1KG con annessa keyboard. Lato specifiche ci si trova davanti ad un device con pannello di visualizzazione tipo IPS con risoluzione HD (1280×720 pixel) o Full HD (1920×1080 pixel) secondo configurazione. A gestire il motore di questo portatile ci pensa un SoC targato Intel in revisione Atom X5 architettura Cherry Trail, divenuto ormai un classico per questa categoria di prodotti.

Per il reparto memoria abbiamo configurazioni a scelta tra 2GB e 4GB (quest’ultima consigiliabile per un multitasking senza intoppi) ed un massimo di 128GB di storage in tecnologia eMMC. Davvero interessante il fronte connettività che integra l’azione di un modulo WiFi 802.11ac ad un sistema wireless Bluetooth 4.2 e supporto LTE concesso in via opzionale. Sul versante interfacce ed espansione non mancano una USB Type-C reversibile, una microHDMI, uno slot esterno per l’alloggiamento di eventuali schede microSD Card ed una USB 2.0 per chiavette USB ed eventualmente la connessone di mouse e/o tastiere esterne.

Lenovo Miix 320 detachable sarà disponibile a partire dal prossimo mese di Aprile 2017 nelle sue due previste varianti che differiscono per la presenza o meno del modulo LTE. La versione versione con il solo modulo WiFi è l’assoluta entry-level della categoria e viene concessa ad un prezzo di €269 che sale a €399 con la versione LTE. In entrambi i casi la tastiera dock è inclusa nel prezzo.

Di seguito forniamo un riassunto esaustivo per la scheda tecnica di questo Miix 320:

Display: IPS da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280 x 800) o FHD (1920 x 1200 pixel)

IPS da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280 x 800) o FHD (1920 x 1200 pixel) SoC: Intel Atom X5-z8350

Intel Atom X5-z8350 Memoria RAM. 2 o 4 GB di RAM

2 o 4 GB di RAM Memoria Interna: 64 o 128 GB di storage eMMC (+ slot per microSD)

64 o 128 GB di storage eMMC (+ slot per microSD) Fotocamere: 5 MP (retro) e 2 MP (anteriore)

5 MP (retro) e 2 MP (anteriore) Connettività: Bluetooth 4.2 + Wi-Fi AC

Bluetooth 4.2 + Wi-Fi AC LTE opzionale

Interfacce e Porte esterne: microHDMI, porta USB 3.0 Type-C, Jack audio da 3,5 mm

microHDMI, porta USB 3.0 Type-C, Jack audio da 3,5 mm Audio: 2 Altoparlanti da 1 Watt con Dolby Advanced Audio

2 Altoparlanti da 1 Watt con Dolby Advanced Audio Tastiera es Espansioni: 2 porte USB 2.0 Type-A sulla dock tastiera

2 porte USB 2.0 Type-A sulla dock tastiera Batteria: 33WHr con autonomia dichiarata fino a 10 ore

33WHr con autonomia dichiarata fino a 10 ore Peso: 550/1020g (versione WiFi) – 560/1030g (versione LTE)

550/1020g (versione WiFi) – 560/1030g (versione LTE) Spessore: 9 mm + 8,5 mm di tastiera

9 mm + 8,5 mm di tastiera Sistema Operativo: Windows 10 Home / Pro

Che cosa ve ne pare di questo nuovo convertibile all-in-one 2 in 1? A voi tutte le considerazioni del caso. Non dimenticate di seguirci passo passo in questo MWC 2017 che chiuderà battenti solo il prossimo 2 Marzo 2017. Saranno ancora tante le novità ad attenderci in questi giorni. Non mancate.

LEGGI ANCHE: Lenovo ufficializza i suoi Yoga 720 e 520: ecco quanto arrivano e quanto costano