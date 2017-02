Esattamente nella serata del 6 febbraio 2017, l’importante casa produttrice cinese Lenovo, spiazzando un po’ tutti, ha ufficialmente svelato il nuovo ed intrigante Lenovo Yoga A12, un convertibile caratterizzato dal sistema operativo Android.

In termini di design il nuovo dispositivo di Lenovo si affida a materiali premium per il corpo, parliamo sia del magnesio che alluminio, invece per ora è disponibile solo ed esclusivamente la versione con piattaforma operativa Android di Google.

Passando immediatamente alle caratteristiche tecniche del nuovo Lenovo Yoga A12 troviamo:

Pannello touchscreen equipaggiato di una diagonale pari a 12.2 pollici con risoluzione HD;

CPU Intel Atom X5 e 2GB di RAM;

Storage di 32GB;

Speaker Doppio con tecnologia Dolby Atmos;

Tastiera Halo intelligente;

Colorazioni Gunmetal Grey e Rose Gold.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo di Lenovo è senza dubbio la grande possibilità di convertirlo dall’uso desktop in tavoletta digitale ruotando semplicemente la tastiera virtuale di 360 gradi.

Il debutto in commercio del Lenovo Yoga A12 è atteso per la giornata di oggi 8 febbraio, al costo piuttosto vantaggioso di 299 dollari. Ora come ora non abbiamo info se il tablet sbarcherà anche in Italia. Vi terremo aggiornati.